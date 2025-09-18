Bella Hadid causó sorpresa al publicar una serie de fotografías en sus redes sociales desde un hospital, con una vía intravenosa y evidentes signos de malestar. La publicación desató preocupación entre sus seguidores, quienes inundaron la sección de comentarios con mensajes de apoyo.

¿Qué le pasó a Bella Hadid?

Las imágenes compartidas por Bella Hadid la muestran conectada a una vía intravenosa, recostada en una cama de hospital y con expresiones de malestar. A las mismas las acompañó las fotos con la frase: “Lo siento, otra vez desaparecida en acción. Los quiero”. En una de las fotografías que compartió se la puede ver con una bolsa de hielo en la frente. El posteo incluye también fotos de la modelo con un pijama de Pikachu en la cama del centro de salud.

Sin embargo, una de las fotos que más llamo la atención de sus seguidores fue la última que compartió, donde se la muestra en un ascensor con un café en la mano, en una pose que algunos interpretaron como dramática, ya que se encontraba acurrucada en una esquina. Horas más tarde de publicar las imágenes, decidió eliminar el posteo.

La modelo de 28 años padece de la enfermedad Lyme, una infección transmitida por la picadura de una garrapata que porta la bacteria Borrelia Burgdorferi. Esta enfermedad puede afectar múltiples órganos del cuerpo y produce diversos síntomas, y si no se trata a tiempo, puede causar dolores agudos, parálisis facial e incluso la muerte.

Yolanda Hadid, madre de la modelo, también padece la enfermedad de Lyme. En un discurso durante la Gala de la Alianza Global de Lyme, reveló que Bella y su hermano, Anwar, fueron diagnosticados en 2012. “Este premio es para Anwar y Bella”, dijo. “Prometo que no permitiré que vivan una vida de dolor y sufrimiento”.

Reacciones de familiares y amigos a los posteos de Bella Hadid

La hermana de Bella, Gigi Hadid, comentó: “¡Te quiero! ¡Espero que pronto te sientas tan fuerte y bien como te mereces!”. Tallulah Willis, amiga de la modelo e hija de Demi Moore y Bruce Willis, le dedicó un mensaje de consuelo: “Te amo tanto, dulce frijol”.

Yolanda Hadid ofreció más claridad sobre la situación al escribir: “Guerrera de Lyme”, junto al emoji de un corazón.

Bella Hadid sobre su enfermedad

En agosto de 2023, Bella Hadid compartió un mensaje en Instagram sobre su tratamiento contra la enfermedad de Lyme. “La niña que sufría que fui alguna vez estaría muy orgullosa de quien soy de adulta, por no rendirme”, manifestó.

La modelo también reflexionó sobre el impacto de la enfermedad en su vida: “Vivir en esta situación, que empeoraba con el tiempo y el trabajo, mientras intentaba enorgullecerme a mí misma, a mi familia y a quienes me apoyan, me había afectado de maneras que no puedo explicar”. Hadid describió “casi 15 años de sufrimiento invisible”, pero sostuvo que “valdría la pena” poder difundir amor viendo “la mitad del vaso lleno” y siendo ella misma “por primera vez”.

Otras celebridades que padecen la enfermedad Lyme

Bella Hadid no es la única celebridad que lucha contra la enfermedad de Lyme. Justin Timberlake anunció su diagnóstico en julio. Shania Twain reveló en su documental de Netflix de 2022, Not Just a Girl, que sufría desmayos y mareos en el escenario debido a la enfermedad. Otros damosos que revelaron que padecen esta infección son Thalía, Justin Bieber, Avril Lavigne, Richard Gere y Alec Baldwin.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.