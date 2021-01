Belu Lucius, sobre Santiago Vázquez: "Lo recuerdo todos los días de mi vida" Crédito: Instagram

Hace algunas semanas, Belu Lucius fue sorprendida por Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar , cuando el conductor le recordó su amistad con Santiago Vázquez y reveló que ella era una de las amigas que estaba con él de viaje en el momento de su muerte . A pesar de su visible incomodidad , Belu accedió a hablar por primera vez sobre el tema, y fundamentó su silencio hasta ese momento explicando que no consideraba que fuera ella quien tuviera que hablar sobre el tema.

Este sábado, en una entrevista concedida a Catalina Dlugi en su ciclo radial Agarrate Catalina, la participante de MasterChef Celebrity volvió a referirse al tema, pero con los mismos reparos. "Yo nunca quise salir a hablar y sigo en la misma postura", comenzó excusándose. Y continuó: "Me parece que no me corresponde, sobre todo porque estamos hablando de una persona que ya no está. ¡Lamento tanto, tanto su pérdida! Lo recuerdo todos los días de mi vida".

"Cuando vos querés tanto a una persona nunca lo olvidás. Queda en tu corazón. Sentís que está con vos, completamente. Pero no es un tema que me interese abordar por motivos personales, no soy yo la que tiene que estar hablando. Lo voy a recordar como un gran, gran amigo".

"No es que lo veíamos mal, fue una partida muy repentina e inesperada y todos lo vivimos de la misma manera y sé que él ahora está en un lugar mejor", cerró el tema. La charla también derivó en su paso por el exitoso programa de Telefe. "No tengo miedo de irme. Lo tomo como lo que es: estoy participando de un programa, tratando de dar lo mejor de mí, pero yo lo que más anhelo en mi vida lo tengo en mi casa, así que voy a pasarla bien", indicó. Y explicó: "Lo que más me importa es que mi familia y yo estemos bien. Es un regalo de la vida estar participando del programa más visto de la tele. Es increíble lo que pasa. Ahora hay gente que antes no me conocía y ahora me para en la calle y me felicita. De todos modos, salgo igual hecha un desastre, eh. Sigo siendo como siempre. No es que soy una zaparrastrosa, ando con jean, ando con remera, con zapatillas".

Dlugi quiso saber, además, con cuál de los tres jurados tenía mejor relación, y Belu no se anduvo con rodeos: "La mejor onda la sentí con Germán (Martitegui) y con Damián (Betular). Aprendí mucho de ellos dos, porque fueron los que quizás los que me han hecho más correcciones y me han marcado cosas de la cocina. Les estoy muy agradecida a los tres, en realidad, pero ellos dos han pasado más por las islas".

Sobre la posibilidad que las relaciones que entabló con sus compañeros sigan después del concurso, también fue clara: "Eso te lo voy a tener que decir el día que me vaya de MasterChef, porque ahora somos todos amigos y tenemos toda la buena onda, pero hay que ver si eso es genuino o se dio por la convivencia. Tengo clarísimo que mis amigos están afuera de este ambiente. Son mis amigos de toda la vida, pero a mí me gusta llevarme bien con la gente, me gusta divertirme, me gusta ser buena compañera y ojalá me lleve buenas amistades. Y si no perduran, de todos modos lo que fue, fue muy lindo".

Belu también reveló cuál de sus contrincantes fue la que más la sorprendió: "La mayor sorpresa, para mí, está siendo Analía Franchín. Ana está demostrando que tiene una cocina muy buena y maneja una mezcla de sabores y texturas que no es común. A Claudia (Villafañe) ya me la hacía que sabía cocinar, como ama de casa y por estar relacionada más a lo que es la familia. Al ser ama de casa, o te amigás con la cocina o te amigás con la cocina.".

