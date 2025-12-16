El emotivo tatuaje que Nico Vázquez se hizo en honor a su hermano

Este martes 16 de diciembre se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Santiago Vázquez -hermano de Nico Vázquez-, quien sufrió un paro cardíaco mientras estaba de vacaciones con amigos en Punta Cana, República Dominicana. A nueve años de la muerte del joven de 27 años, el actor lo recordó con un emotivo tatuaje.

Nico Vázquez junto a sus dos hermanos, Santiago y Soledad

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula 4.3 millones de seguidores, el ex Casi Ángeles compartió la significativa imagen del diseño que dejó plasmado en la piel: se trató de la emblemática figura de Rocky que levanta su puño en señal de victoria, el cual acompaña a un antiguo diseño: “Santi”.

El tatuaje que dejó plasmado Nico Vázquez en su piel (Foto: Instagram/@nicovazquezok)

El protagonista de Rocky, el musical, describió el posteo con una profunda reflexión sobre cómo transita la vida sin su hermano. “En estos años aprendí que lo corporal se extraña, claro, pero lo espiritual se siente con una intensidad imposible de explicar. Yo tengo demostradas mis señales, mis conexiones, mis momentos, y nunca dejé de sentirme acompañado por mi hermano desde el otro plano. Convivir con esa presencia distinta, con esa forma nueva de estar, me ayudó a llevarlo todo mejor, más profundo, más en paz”, expresó.

Nico Vázquez acompañó el diseño del tatuaje con fotografias junto a su hermano (Foto: Captura Instagram/@nicovazquezok)

En ese sentido, comentó que la ausencia no impide sentir la presencia de su ser querido: “Porque uno empieza a comprender que el tiempo que pasó desde que se fue no define nada: no borra, no distancia, no apaga. Simplemente, transforma. Y también me enseñó algo fundamental: honrar aún más la vida. Entender que estamos acá para vivirla, sentirla y disfrutarla lo máximo posible. Porque, como diría mi padre, la vida es un instante. Que incluso en el dolor hay un llamado a ponerse de pie, a seguir, a resurgir. Como el Ave Fénix. Siempre volver a levantarse, siempre volver a creer”.

Y completó: “Hoy siento que la mitad de las cosas que me pasaron no hubieran sido posibles sin su protección, su empuje, su guía. Cuando estaba acá y ahora que no está, pero está. En otro plano, en otro modo, pero siempre cerca. Me gusta recordarlo así, porque sé que muchos lo recuerdan, lo piensan y sonríen. Y eso también es amor vivo. Por eso, cada vez que te pienso, extraño o recuerdo, sonrío. Siempre juntos. Planos distintos, misma alma. Espalda con espalda. Corazón con corazón. Te amo, San. Crean, siempre”.

Además de los miles de ‘Me Gusta’, Nico recibió cientos de comentarios de los usuarios, quienes no tardaron en expresarle su cariño. “Ay Nico. Tus palabras siempre calan hondo. Y ese abrazo es una conexión infinita que nada ni nadie puede separar. Están unidos siempre”; “Es tan grande su amor que debió expandirse. No entraba en un solo plano. Elijo creer. Y lo afirmo. ¡Abrazo infinito” y “Nuestros ángeles nos guían y siempre están con nosotros!! ¡Hermosas palabras!”, fueron solo algunos de ellos.

Nico Vázquez recibió el cariño de gran parte de los seguidores (Foto: Instagram/@nicovazquezok)

Cabe recordar que el joven de 27 años murió tan solo seis días después del casamiento de Vázquez con Gimena Accardi. Cuatro meses después de su partida, la actriz visitó Perros de la calle (Urbana play) explicó cuál fue la causa. “Era algo congénito que nunca supo que lo tenía, no tiene síntomas y tu cuerpo responde como respondió siempre. No te das cuenta de los síntomas y solo lo ves con un ecocardiograma, pero tiene que ser un soplo o una arritmia para que lo detecten. Es un caso en un millón”, contó.