Tras las masivas protestas que están ocurriendo en las principales ciudades de Chile, y el "estado de emergencia" que decretó el presidente Sebastián Piñera, el actor Benjamín Vicuña habló a través de sus redes sociales y le dedicó un mensaje esperanzador a todos sus compatriotas.

El estallido social chileno, que se desató cuando el gobierno decidió subir la tarifa del subte. , ya registra quince víctimas fatales. La situación preocupa a los artistas nacidos en el país vecino y muchos ya se han expresado bajo el hashtag #ChileDespierta. El protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza posteó en su Instagram un mensaje donde se mostró a favor de los reclamos y en contra de la violencia.

"La fuerza de la razón. Es el momento para cambiar lo que pensamos que jamás se podría, es el momento para exigir a nuestros políticos un país más justo y en paz. Condenamos la violencia de todo tipo, odio entre chilenos que tantos años nos demoramos en sanar e intentar reparar", expresó el actor.

Luego, continuó con su discurso en un tono más positivo sobre el panorama a futuro: "Espero que la impotencia se transforme en acción, la lucha pacífica en leyes y que este momento histórico nos haga más fuertes". También expresó que la situación que se está viviendo en su país los sensibiliza: " Me emociona ver a la gente trabajando por y para el otro, vecinos desinteresados con el fin último de dar una mano", y concluyó con el hashtag #PorLaRazónOLaRazón.

Cabe destacar que la imagen que acompaña el mensaje de Vicuña expresa también su punto de vista sobre el tema: en la foto, un joven parece estar a punto de lanzar algún elemento con violencia, pero en la mano sostiene en realidad un ramo de flores. En este sentido, su posteo llega el mismo día que tuvo lugar en Chile una multitudinaria marcha pacífica en la plaza Italia (plaza Baquedano).

Actualmente el actor está instalado en España por cuestiones laborales, pero también visita su país natal cada vez que puede, ya que tiene muchos familiares viviendo allí.

Muchos artistas chilenos reunidos en un video

Mon Laferte, Camila Moreno, Pablo Herrera, Natalia Contesse, Fran Straube, DJ Caso, NFX y Denisse Malebran son algunos de los artistas que aparecen en el video donde rechazan el estado de emergencia decretado por Piñera, la presencia militar en las calles y la represión a los ciudadanos.

"Exigimos el diálogo con el pueblo y quitar a los militares de las calles. No al toque de queda", dice Laferte en su participación. Luego se concentran en otro de los lemas más comentados: "No es por 30 pesos, es por 30 años", aludiendo a que la causa del descontento social no se debe a la suba del subte, sino a la sumatoria de decisiones políticas anteriores.

"Rechazamos enérgicamente las medidas tomadas por este gobierno", manifiestan varios artistas en el video. También mencionan el reclamo por un sueldo más justo y apuntan contra el presidente chileno por "su escasa reacción para hacer frente a una serie de demandas ciudadanas" y "su incapacidad para configurar un nuevo pacto social".