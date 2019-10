Betiana Blum sufrió un pico de estrés y tuvo que suspender la función

La actriz debió ser atendida en el teatro en el que protagoniza la obra No a la guita Fuente: LA NACION - Crédito: Soledad Aznarez

El jueves por la noche la actriz Betiana Blum debió ser atendida por un pico de estrés y presión en los camarines del teatro Multitabaris, donde realiza con gran éxito la obra No a la guita junto a Felipe Colombo, Paula Kohan y Diego Reinhold.

Por ese motivo, la función debió ser suspendida y se esperan novedades médicas para ver que ocurrirá con las funciones de los próximos días del fin de semana.

Según pudo saber LA NACION la situación no fue sencilla. Según informó una fuente cercana, la actriz no se sentía bien y por eso eso se pidió inmediatamente atención médica. Ni bien llegó la ambulancia, los médicos pudieron reanimarla y lograr estabilizarla. Sin embargo, por recomendación de los mismos médicos, se decidió que Blum no realizara la función prevista para esta noche y, por eso, de decidió suspenderla.

Desde mediados de agosto, Blum personifica en la obra dirigida por Lía Jelín a Rosa, una mujer viuda que sale con hombres que conoce a través de una aplicación. La comedia de Flavia Coste que fue éxito en París se centra en la vida de una pareja joven (interpretada por Felipe Colombo y Paula Kohan) que se ve envuelta en un gran dilema: ¿Te atreves a decir "no al dinero" cuando la fortuna cae del cielo y la suma asciende a 162 millones?

Según ella misma contó hace unos meses en una entrevista, su agenda de actividades es bien nutrida: da clases de actuación, medita, y durante la primera mitad del año recorrió el país con la obra Mentiras Inteligentes. Este año, además, también le dedicó tiempo a otro de sus grandes amores, el cine: protagonizó la película El día que me muera, donde interpreta a una madre controladora, enojada con sus hijos porque no la visitan y decidida a tomar una cruel determinación.Informe: Pablo Montagna