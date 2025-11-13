Las medidas que tomó Marcelo Tinelli para reducir su exposición tras el escándalo mediático que envuelve a su familia

Marcelo Tinelli atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida personal y profesional. Las amenazas que recibió su hija Juanita generaron un fuerte impacto en todo su entorno y desencadenaron una profunda preocupación en el conductor, quien en los últimos días decidió modificar de manera radical su exposición pública y su rutina diaria.

Según revelaron vecinos y allegados al aire de La mañana con Moria (eltrece), el conductor optó por mantenerse recluido en su casa de Buenos Aires y reducir al mínimo sus apariciones. Una de las primeras señales de este cambio fue la ausencia de sus habituales paseos nocturnos con su perro, una costumbre que mantenía desde hace años y que lo acercaba a la vida diaria del barrio.

También dejó de frecuentar la florería que visitaba con regularidad para comprar jazmines, su característica atención hacia su pareja, Milett Figueroa. Estos cambios, según quienes siguen de cerca la situación, responden a una necesidad urgente del conductor de proteger a su familia mientras avanza la investigación judicial sobre las amenazas recibidas.

¿Por qué Marcelo Tinelli continúa ausentándose a su programa?

En el ciclo conducido por Moria Casán, una panelista amplió detalles sobre el presente de Tinelli: “Está en Buenos Aires, un poco recluido en su casa. No sé si Milett está acá porque viaja mucho por el reality, pero él está intentando recomponer todo con Juanita, que por suerte parece que ya está más tranquila”.

Además, la periodista sugirió que el conductor está en un proceso de reflexión por todo lo vivido: “Marcelo no habla mucho, pero cuando habla, que se agarren todos. Me parece que está tratando de bajar la espuma y repensar las cosas. Recordemos que Tinelli es tano, tiene carácter”.

Moria, fiel a su estilo, salió a defenderlo y apuntó contra quienes —según ella— aprovechan la situación para criticar al empresario. “Muchos se ponen en ese manto de ‘me da pena’ y es mentira: solo lo usan para entrar y matarlo. Se les notan los hilos. Están tirando mierda porque se quedaron con un veneno atragantado y no pudieron crecer”, disparó La One.

El mensaje de Marcelo Tinelli a Moria Casán por el estreno de su programa

A pesar del mal momento que vive por estos días, Marcelo se tomó el tiempo para mandarle un mensaje a Moria Casán y felicitarla por su nueva aparición en televisión como conductora. El audio fue reproducido en vivo y dejó impactados a los televidentes, que desde hace días no tienen noticias de él.

Marcelo Tinelli le envió un mensaje a Moria Casán por el estreno de su programa

“Felicitaciones genia, felicitaciones number one. Me encanta verte brillar y me encanta verte en la tele. Me encanta verte en cualquier lado. Irradiás luz, irradiás alegría, me encantó. Te fue excelente en números, en todo, pero se te vio bárbara como sos vos. Divina, pícara, piola, inteligente, sensible, graciosa. Estás muy angelada hoy. Te adoro y gracias por el amor de siempre, que es el mismo que te tengo yo a vos. Beso gigante”, reconoció Tinelli sobre la conducción de su amiga.

Agradecida por sus palabras y acompañamiento en esta nueva aventura, la exvedette aprovechó la oportunidad para remarcar la fortaleza que lleva consigo Marcelo Tinelli. “Él es un hombre resiliente. Está acostumbrado porque toda la vida se lo envidió. Si un chico está acostumbrado a eso y bueno, empezás a resbalar un poco. Esa no era la palabra de un hombre frustrado”, interpretó.