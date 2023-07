“Bienvenida la sabiduría”. Salma Hayek y su ingenioso consejo para lidiar con las canas

escuchar

Salma Hayek es una actriz muy seguida en Instagram. La protagonista de Frida comparte en redes no solo varios de los logros en su carrera profesional, sino también el día a día en su hogar junto a su familia. La artista mexicana también aprovecha el interés de sus seguidores, para dar consejos de todo tipo y con mucho humor, referirse a cuestiones de su cotidianeidad. Y durante las últimas horas, ella escribió un texto muy valioso con respecto a qué hace con sus canas.

En el último posteo disponible en su cuenta personal, Salma Hayek subió tres imágenes de su rostro en primer plano, y una sonrisa cómplice. Y junto a esas fotos, ella escribió: “Aquí les va un consejo para cubrirse las canas sin teñirse el cabello… ¡¡¡quítense los lentes de la cabeza!!! Bienvenida la sabiduría”.

Haciendo gala de su ingenio, la actriz demostró que no tapa sus canas, sino que las luce con orgullo , a tono con otras actrices que envían un mensaje similar. Un caso muy parecido es el de Andie Macdowell, que en una entrevista reciente expresó cómo se vincula con ciertas críticas respecto de sus canas, y por qué elige abrazar su melena gris.

“Quiero ser vieja. Estoy cansada de tratar de ser joven. No quiero ser joven. He sido joven. Ser una persona mayor tratando de ser joven es mucho esfuerzo”, opinó MacDowell. Y más adelante, ella reveló que tomó la decisión de conservar sus canas cuando era más joven. “Pensé que me vendría bien la idea de una especie de sal y pimienta. Pensé que se vería bien en mi cara. Y cuando comenzó a crecer mi pelo durante la pandemia, veía que tenía razón. Se ve bien en mí. Me siento más poderosa, más genuina y más yo misma”.

Hayek, y una reveladora foto con su madre

Salma Hayek RB/Bauer-Griffin - GC Images

Hace pocos días, la mexicana hizo pública una fotografía junto a su madre, en donde el parecido entre ambas dejó atónitos a sus seguidores. En el marco del cumpleaños de Diana Jiménez Medina, la actriz celebró con un tierno escrito en el que reconoció la fortaleza y buena genética familiar.

La intérprete compartió en su cuenta oficial de Instagram una foto con su tía y su madre, y no tuvo reparos en destacar la belleza de ambas y el buen estado de salud y físico que guarda Diana. En el marco del cumpleaños de ambas, Hayek las invitó a cenar a un restaurante y dejó en evidencia la llamativa similitud con su mamá.

“Feliz cumpleaños mami. Te veo y se me quita el miedo de envejecer. Y tú también tía Charo, feliz cumpleaños y que mantengas tu espíritu aventurero”, escribió la actriz con emojis de corazones. En la imagen, Diana y Salma posaron abrazadas y felices ante la cámara.

A pocas horas del posteo de la misma, Hayek causó furor en las redes y acumuló más de 150.000 “Me gusta”. Además, recibió diferentes mensajes de elogios por parte de sus fans, de personajes famosos del cine de Hollywood y de sus colegas hispanas, como Rossy de Palma, quien depositó una seguidilla de emojis de corazones o Zoe Saldaña que expresó: “¡Feliz Cumpleaños! ¡Y ahí está la botellita de Tabasco! No se pueden negar”.

En tanto, los seguidores de la actriz que protagonizó diversos éxitos como: Son como niños y Eternos, reaccionaron en el mismo sitio con múltiples comentarios de elogios hacia ambas: “Increíble, misma cara y mismos ojos”; “¡Lo mucho que se parecen! Serás una señora muy linda”; “Wow, su parecido es asombroso, que Dios las bendiga”.

Ese fue uno de los últimos muchos posteos que generaron una lluvia de elogios por parte de sus fans. Algo muy similar a lo que sucedió cuando la artista publicó una instantánea acompañada de una frase en la que demostró que disfruta de mostrar su lado íntimo a la comunidad virtual. “Yo, despertándome y contando cuántas arrugas y canas se colaron a la fiesta esta mañana”, escribió. En la imagen, aparece un primerísimo primer plano de su rostro mientras mira a cámara, en una imagen donde lo que más resalta es que no lleva nada de maquillaje.

LA NACION

Temas Salma Hayek