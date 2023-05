Billie Eilish, soltera: la cantante se separó de Jesse Rutherford, a menos de un año de ponerse de novia

escuchar

Con menos de un año de noviazgo, Billie Eilish y su novio Jesse Rutherford han decidido poner fin a su relación. Fuentes cercanas a la artista confirmaron que el fin del amor se produce en buenos términos y sin la presencia de terceros en discordia.

El medio estadounidense Page Six fue el primero en dar la noticia, que otros portales confirmaron más tarde. “Podemos confirmar que Billie y Jesse se separaron amigablemente y siguen siendo buenos amigos”, dijo un representante de la cantante a la revista People a través de un comunicado.

La misma fuente agregó que “todos los rumores de infidelidad son falsos” y aclaró que ambos “están actualmente solteros”. Eilish, de 21 años, fue vista por última vez con el líder de The Neighborhood, de 31, el mes pasado en el festival californiano de Coachella.

Después de asistir al popular festival, donde la hasta entonces pareja mantuvo un bajo perfil, Eilish fue retratada en la Met Gala, a la que asistió sin Rutherford y envuelta en un vestido transparente diseñado por Simone Rocha.

Billie y Jesse se conocieron hace años y hay fotos de ellos juntos desde 2017, cuando la estrella pop apenas tenía 15 o 16. Fue en octubre de 2022 que fueron fotografiados besándose y la pareja se hizo oficial cuando Eilish publicó una serie de imágenes en la celebración de Halloween, que incluía fotos de su nuevo novio.

Más tarde, la artista arrojó luz sobre su relación en una entrevista con Vanity Fair a finales de noviembre. “Es realmente genial, y estoy muy emocionada y muy feliz por eso”, comentó Billie Eilish en ese momento. También reveló lo que para ella no debe faltar en una relación amorosa: “Mi lenguaje de amor es el contacto físico y solo necesito estar tocando la piel todo el tiempo”, mencionó.

La cantante y el músico hicieron su debut en la alfombra roja en la Gala Lacma Art + Film en noviembre envueltos en mantas Gucci. Cuando Eilish celebró su cumpleaños número 21, en diciembre de 2022, ambos se vistieron como el Sr. y la Sra. Clause para las celebraciones temáticas navideñas. Jesse tuvo su protagonismo en ese momento entre el grupo de celebridades que participaron del festejo, entre ellas Justin y Hailey Bieber, Doja Cat, Olivia Rodrigo, Lil Nas X y Dove Cameron. El cantante estaba a su lado cuando apagó las velitas de la torta.

Después de hacer su primer debut en la alfombra roja a principios de este año, Billie y Jesse asistieron juntos a la fiesta posterior a los Oscar de Vanity Fair el 12 de marzo. La pareja coordinó sus atuendos para verse como los Locos Addams, con Billie luciendo un llamativo y voluminoso vestido negro y Jesse portando un esmoquin con una corbata roja brillante y maquillaje de payaso.

Antes de salir con Rutherford, Eilish tuvo un romance con el actor Matthew Tyler Vorce. En cuanto a Jesse, salió con Devon Lee Carlson entre 2015 y 2021.

Eilish pisó este año suelo argentino con motivo de su participación en el festival Lollapalooza Argentina 2023. Con su show, la artista se consagró como la headliner más joven de la historia del festival en nuestro país.

La joven ha sido la primera cantante nacida en el siglo XXI en encabezar las listas Billboard y también en ganar un Oscar. La estrella, conocida por su imagen con ropa holgada, contó meses atrás a la BBC cómo fue el paso a la fama. “Es muy difícil tener tanto poder, en general. Y es muy difícil cuando realmente no tenés poder y de repente tenés mucha incidencia. Es difícil no aprovecharte de ello y no caer en abusos. Esto vale para todo en la vida”, señalaba.

Billie Eilish Pirate Baird O’Connell nació y creció en Los Ángeles. Es hija de padres actores y músicos, que tuvieron papeles secundarios en series como Friends y The West Wing. Estudió en casa con su hermano, el guitarrista y cantautor Finneas O’Connell. Ya escribía canciones a los cuatro años. Su ascenso al estrellato sacudió la estructura de la industria pop.

