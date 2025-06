Blake Lively retira parte de su demanda contra Justin Baldoni, tras la solicitud de una información clave

En medio de su disputa legal contra Justin Baldoni, Blake Lively decidió retirar algunas de las demandas que había presentado contra el actor y director de Romper el círculo, o al menos esto reflejan nuevos documentos que salieron a la luz.

Según trascendió, los abogados que representan a la protagonista de Gossip Girl solicitaron que se retiraran y desestimaran las demandas por los “daños emocionales causados intencionalmente” y por los “daños emocionales causados por negligencia” . Este pedido se realizó formalmente el pasado lunes.

Kevin Fritz, abogado de Baldoni, presentó una carta dirigida al juez Lewis J. Liman, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, solicitando “una orden que obligue a Blake Lively a identificar a sus proveedores de atención médica y de salud mental ” mediante la firma de una autorización especial para acceder a las notas de terapia y a la información médica pertinente que corroboren los daños emocionales denunciados por la actriz.

Blake Lively y Justin Baldoni, en una escena de Romper el círculo Nicole Rivelli - Sony Pictures

El documento añade que "en lugar de cumplir con el pedido“, Lively pidió retirar las alegaciones de angustia emocional sin perjuicio. El letrado alega que hacer esto significa que la actriz se niega “a revelar la información y los documentos necesarios para probar que sufrió algún tipo de angustia emocional” durante el rodaje de la película Romper el círculo, y pretende “mantener el derecho a volver a presentar sus demandas en un futuro, en este u otro tribunal”.

Los abogados de Lively, Esra Hudson y Mike Gottlieb, respondieron a estos dichos en una declaración compartida con la revista People: “Esta es una parte rutinaria del proceso de litigio que se está utilizando como un truco de prensa. Estamos haciendo lo que hacen los abogados litigantes: preparar nuestro caso para el juicio, racionalizándolo y enfocándolo; ellos están haciendo lo que hacen: buscar desesperadamente otra ronda cansina de cobertura sensacionalista ”.

La actriz de Gossip Girl “sigue alegando angustia emocional, como parte de otros numerosos reclamos en su demanda, como acoso sexual y represalias, y daños compensatorios adicionales masivos en todos sus reclamos”.

El 20 de diciembre, Lively denunció a Baldoni por acoso sexual y lo responsabilizó de armar una campaña de desprestigio en su contra . La denuncia se hizo en el estado de California. “Espero que mi acción legal ayude a correr el telón sobre estas siniestras tácticas de represalia que buscan dañar a las personas que denuncian una mala conducta y que ayude a proteger a otros”, declaró Lively en un comunicado publicado en The New York Times.

En la demanda, la actriz reveló, además, que Baldoni también hizo que otras mujeres se sintieran “incómodas” en el set, y aseguró que tiene forma de corroborarlo. Según publicó la revista People, con esta información la “falsa narrativa de Justin Baldoni se derrumba ante la verdad indiscutible” de que Lively “no estaba sola” cuando se quejaba del comportamiento inapropiado de él durante el rodaje de la película.

Tras la demanda de Lively, Baldoni inició una contrademanda contra la actriz y su marido, el también actor Ryan Reynolds

El actor, productor y director decidió no quedarse de brazos cruzados, y por ese motivo demandó a Livel y y a su marido Ryan Reynolds , acusándolos de malos tratos, manipulaciones y humillaciones. En ese paquete de acciones, Baldoni también apuntó contra The New York Times, el medio que fue el primero en contar la versión de la historia desde el punto de vista de Lively.

A comienzos de febrero, Baldoni subió a un sitio web pruebas y supuestos mensajes de texto y correos que intercambió con su coprotagonista antes de que estallara el escándalo. Allí, el protagonista de Jane The Virgin recomienda leer los documentos adjuntados de manera cronológica, para entender “la secuencia de eventos clave” que desencadenaron la encarnizada disputa.

La disputa legal se resolverá en los tribunales de los Estados Unidos dentro de un año, en marzo de 2026.