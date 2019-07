Blanca y radiante: el look de novia que eligió Sophie Turner

La actriz de Game of Thrones lució un modelo de Luis Vuitton Crédito: Captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de julio de 2019 • 14:42

Sophie Turner y Joe Jonas no quisieron ser menos que Priyanka Chopra y Nick Jonas que se casaron en más de una oportunidad. Después de oficializar su unión en Las Vegas, el cantante y la actriz decidieron hacer una boda con muchos invitados en Francia.

La fiesta, que duró varios días, tuvo lugar en un castillo ubicado en la Provenza y, como era de esperarse, el look de Sansa Stark ( Game of Thrones) dejó a todos conmovidos. Mientras que en la celebración de los Estados Unidos, la actriz lució un mono de seda de color blanco de Bevza, en esta boda se destacó con un vestido de novia, creado por Nicolas Ghesquière para Luis Vuitton, firma de la que es imagen. Fue Ghesquière quien mostró el look de Sophie con una foto donde se la ve de espaldas y reflejada en un espejo.

El vestido, que mezcla tul y seda gazar, tiene un gran escote en V y luce en su gran falda un tejido bordado a mano con más de 100.000 paillettes y cristales. Además, es un modelo con mangas, que también deja parte de la espalda al descubierto.

Joe Jonas también lució muy elegante con un traje en color negro, que combinaba a la perfección con su camisa en el mismo tono.