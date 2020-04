Alia Shawkat, la actriz que acompaña a Brad Pitt desde hace 10 meses

¿Enamorados? Brad Pitt y Alia Shawkat captan las miradas de los medios Crédito: Archivo y GROSBY GROUP

Diario El País Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de abril de 2020 • 16:04

Hace casi cuatro años que Brad Pitt y Angelina Jolie se separaron. Desde entonces son muchas las parejas que se le han atribuido al actor, aunque ninguna ha sido oficial. Entre los nombres ha estado incluso el de su exmujer, Jennifer Aniston. Pitt ha llegado a bromear con esas ganas de emparejarlo y, en la entrega de los Globos de Oro, incluso dijo que no había acudido con su madre por miedo a que le atribuyeran un romance con ella. Pero sí hay una mujer que permanece al lado de intérprete desde hace diez meses. Lo hace sin esconderse pero de manera discreta: se trata de la actriz Alia Shawkat. La última vez que se les ha visto juntos ha sido en el sábado 18 de abril, cuando ella salió de la casa del actor montada en su bicicleta. Los intérpretes aseguran que son "mejores amigos".

Alia Shawkat cumplió 31 años precisamente ese sábado. Antes, ambos estuvieron en un restaurante de comida rápida de la cadena In-N-Out. El 8 de marzo pasado acudieron a un concierto del rapero Thundercat en un club de Los Ángeles (California).

In fraganti. Brad Pitt junto a Alia Shawkat, en una salida que hicieron en marzo pasado a un local de comida rápida Crédito: GROSBY GROUP

La actriz tiene 25 años menos que Brad Pitt y está considerada como una musa del cine indie y es una conocida activista feminista. Cuando no trabaja como intérprete le gusta pintar e incluso ha expuesto en galerías de Los Ángeles, Ciudad de México y París. También le gusta hacer música y cantar jazz en bares.

Pitt y Shawkat han estado recorriendo la escena cultural Los Ángeles durante más de diez meses. La primera vez que se le vio juntos fue en septiembre de 2019, en una obra de teatro A Play is a Poem. Un mes después acudieron al espectáculo The New One , donde incluso publicaron un selfie. En ningún caso se han escondido como ocurrió cuando en octubre la política Meral Melika agradecía al actor su apoyo a las artes y los artistas, en una exposición en la galería Wilding Cran. "Gracias a Brad Pitt por acompañarnos", escribió en sus redes sociales junto a unas fotos donde aparecía también Shawkat. Además, asistieron a la actuación única de la ópera Nabucodonosor de Kanye West.

Poco conocida por el público en general, Alia Shawkat es un habitual en series de televisión. Debutó a los 12 años, en 2002, en State Of Grace, que trataba sobre la vida cotidiana de dos adolescentes estadounidenses, antes de obtener un papel en Arrested Development, serie que narra las aventuras de una familia disfuncional, donde interpretaba a la adolescente Maeby Fünke. Actualmente es la heroína de Search Party, una serie que narra las aventuras de jóvenes. La Dory Sief de esa serie ha heredado la misma condición de personaje desubicado del anterior, y por eso la presencia de la actriz es un importante reclamo para los creadores de esta comedia: "Fue una enorme ventaja que ella aceptara ser la cara visible del proyecto. Además de generar interés previo en una serie que nadie estaba esperando, su imagen y su prestigio nos ayuda a definir el estilo de nuestra propuesta", aseguran sus creadores. En definitiva una mujer y actriz muy diferente a las que han pasado por la vida de Brad Pitt.