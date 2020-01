Brad Pitt bromeó sobre su vida amorosa delante de Jennifer Aniston

Brad Pitt hizo una broma sobre su vida amorosa y las cámaras de los Globos de Oro la enfocaron a Jennifer Aniston Crédito: Agencias

Diario El País SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de enero de 2020 • 10:51

No hay ninguna foto de Brad Pitt y Jennifer Aniston juntos en la gala de los Globos de Oro celebrada anoche en Los Ángeles, pero los medios de los EE.UU. aseguran que el encuentro se produjo como ya había anunciado el propio actor de 56 años, que dijo que esperaba ver a la actriz de 50 años. "Me encontraré con Jen, ella es una buena amiga, sí", expresó Pitt a Entertainment Tonight en la alfombra roja de los Globos de Oro, donde se hizo con el premio al mejor actor secundario por Érase una vez en... Hollywood. Aniston estaba nominada por su papel en The Morning Show. Pitt también bromeó sobre el encuentro con quien fuera su esposa: "¿La segunda reunión más importante de su año? Entiendo. Esa fue la de Friends. Decían eso".

Ya en la sala Jennifer Aniston se rió de la broma que Brad Pitt hizo cuando ironizó sobre su vida amorosa mientras recibía su premio por su papel en el film de Quentin Tarantino. "Quería traer a mi madre, pero no pude, porque con cualquiera que esté parado a mi lado dicen que estoy saliendo", exclamó irónico desde el escenario. "Y eso sería incómodo". La cámara se dirigió a Aniston, a quien se vio riendo entre la multitud ante el comentario.

El divertido e irónico discurso de Brad Pitt al recibir su Globo de Oro 02:58

Video

Si bien han pasado años desde que Aniston y Pitt se casaron, la pareja todavía pasa tiempo junta. El actor recientemente ayudó a Aniston en su fiesta anual de poda de árboles del mes pasado. "La fiesta anual de poda de árboles siempre es la favorita de Jen como anfitriona. Ella ama la Navidad. Como de costumbre asistió un gran grupo de amigos", ha dicho una fuente próxima a la actriz. Ese gran grupo incluía a Pitt: "Han estado en contacto varias veces desde su cumpleaños".

Pitt también asistió a la fiesta de cumpleaños número 50 de Aniston en febrero pasado. "No se le habría pedido que viniera si ese no fuera el caso. Fue una gran noche para Jen ", agregó la fuente. "Las personas importantes en su vida se reunieron para celebrar con ella. Brad encaja en ese grupo, y era natural que viniera".

Aniston y Pitt se casaron en 2000 y cinco años después protagonizaron uno de los divorcios más sonados de la industria de Hollywood debido a que el intérprete comenzó a salir inmediatamente después con Angelina Jolie, cuyo amor surgió tras rodar juntos la película Sr. y Sra. Smith. La pareja que surgió de aquel rodaje, conocida como Brangelina, se separó en septiembre de 2016, después de doce años de relación y seis hijos en común. Tres años después de anunciar su separación, los actores aún continúan una ardua batalla en su divorcio con sus seis hijos en el centro de su terremoto personal.

Que Jennifer Aniston se lleve bien con sus exparejas no es nuevo. Además de Brad Pitt, la intérprete que dio vida a Rachel en la serie Friends mantiene también buena relación con el actor, realizador y guionista Justin Theroux, con quien comenzó a salir en 2011 y estuvo casada durante dos años y medio. En febrero de 2018 anunciaron su separación de mutuo acuerdo pero es habitual verlos juntos en fiestas y celebraciones. Sin ir más lejos, Theroux estuvo en la cena de Acción de Gracias que la actriz organizó junto al resto de sus amigos

Fue Brad Pitt quien quiso acercarse de alguna manera a su primera esposa. Como contó a la revista Life & Style, fue él mismo fue quien buscó el perdón de Aniston por "no haber sido el marido que ella merecía". Aunque durante los primeros años Jennifer Aniston declaró estar muy dolida por lo sucedido, con el paso del tiempo han vuelto a ser amigos. "Llevan siendo amigos desde hace un tiempo y se escriben a menudo. No es nada nuevo, a él no le costó conseguir su número de teléfono", contó una fuente cercana al actor a la revista People, poco después de su divorcio con Jolie.

Jennifer Aniston mantiene una buena relación con sus ex Crédito: Agencias

Jennifer Aniston ha tenido que lidiar en los últimos tiempos con la presión de algunos medios de comunicación norteamericanos que de vez en cuando aseguran que está embarazada y de otros que cuestionan los motivos por los que sus parejas no duran mucho tiempo. "Existe una presión en las mujeres para ser madres (...) Quizá mi propósito en este planeta no es el de procrear", dijo en una entrevista para la revista InStyle. "Cuando una pareja se separa en Hollywood, es a la mujer a la que se desprecia. La mujer queda triste y sola. Ella es el fracaso", señaló.

Además de criticar el papel que la sociedad les asigna a las mujeres, Aniston ha hablado sobre la necesidad de redefinir el concepto de belleza aceptado socialmente, "Es tiempo de que dejemos de pensar que la belleza tiene la forma de una talla y el tamaño correcto de un trasero", sentenció la actriz.

El look de Jennifer Aniston para los Globos de Oro Crédito: Agencias

El look. En los Globos de Oro, Aniston -que pasó el Año Nuevo con amigos en Cancún, México- perdió ante Olivia Colman en la categoría a mejor actriz de drama en una serie de televisión, pero sorprendió con su vestido negro de Dior Haute Couture y con un collar Cartier de los años 50 de Fred Leighton, así como aretes y anillos Fred Leighton.