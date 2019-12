Jennifer Aniston y Brad Pitt, juntos en una fiesta navideña

Fuente: Archivo

A pesar de haberse separado hace casi 15 años, Brad Pitt y Jennifer Aniston mantienen una relación amistosa, sobre todo después de que él se divorciara de Angelina Jolie. En este último tiempo, Aniston invitó a Pitt a distintas celebraciones, incluyendo una fiesta navideña que organizó esta semana en su casa para sus amigos más cercanos.

"La fiesta anual que hace para decorar el arbolito es una de las celebraciones preferidas de Jen, ella ama la Navidad", explicó una persona cercana a la actriz a la revista People. "Le encanta que sus amigos vayan a su casa", agregó.

Además de Gwyneth Paltrow, Kate Hudson y Jimmy Kimmel, una de las presencias más importantes del evento fue la de Pitt. "Ellos se han mantenido en contacto desde febrero, cuando ella lo invitó a su cumpleaños, y tienen una relación muy amigable", aseguró esta persona.

Para celebrar sus 50 años, Aniston organizó una gran fiesta a la que acudieron todas las personas que la acompañaron a lo largo de su vida. Como no podía ser de otra manera, la actriz decidió invitar a su ex, quien acudió a la celebración. "Toda la gente importante de su vida se juntó para festejar junto a ella, y Brad entraba dentro de ese grupo, por lo que fue algo natural que esté ahí", comentaban en ese entonces desde el círculo íntimo de Jennifer.

Si bien las estrellas han estado juntas en algunas oportunidades, no hay fotos recientes de ambos, algo que podría cambiar en breve. El 5 de enero se realizará la ceremonia de los premios Globo de Oro, y ambos están nominados. Aniston compite en la categoría Mejor actriz de drama en TV, por la serie de Apple TV+, The Morning Show; mientras que Brad aspira a una estatuilla como Mejor actor de reparto en cine por su rol en Había una vez...en Hollywood, el flamante film de Quentin Tarantino. También se cruzarán en los premios SAG, por lo que no sería extraño que se consiga la tan ansiada imagen.

"Aunque todavía hay algunos tontos que piensan que pueden volver a ser pareja, hay que decir que, por supuesto, eso no sucederá. Sin embargo, siempre estarán ahí el uno para el otro", apuntó un allegado a ambos hace unos días.

Después de que Aniston y Pitt se divorciaran, él se casó con Jolie, con quien tiene seis hijos en común. Ella, por su parte, tuvo algunos romances pasajeros hasta que se enamoró del actor Justin Theroux y contrajo matrimonio una vez más. La pareja se divorció en febrero de 2018, aunque mantiene una buena relación.