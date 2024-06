Brad Pitt está “muy molesto” por la decisión de su hija Shiloh de dejar de usar su apellido: “Los ama y los extraña”

Escuchar

Una semana después de que Shiloh, la hija de 18 años de Angelina Jolie y Brad Pitt, solicitara a la justicia que se le permita dejar de usar legalmente el apellido paterno, una fuente muy cercana al actor de Leyendas de pasión asegura que él se encuentra “muy molesto” por la situación. Este nuevo frente se produce en medio de su eterna batalla legal con su exesposa y se revela como una muestra más de la tensión que se muestra en el núcleo familiar.

“Está consciente y muy molesto porque Shiloh desechó su apellido. Nunca sintió tanta alegría como cuando ella nació. Siempre quiso una hija”, expresó una persona muy cercana a Pitt a People. Y agregó: “Por supuesto, no es fácil para Brad recordar que ha perdido a sus hijos. Él los ama y los extraña. Es muy triste ”.

Brad Pitt junto a sus dos hijas mayores, Zahara y Shiloh caminando por las calles de Moscú en 2013 STRINGER/RUSSIA - X01235

La misma fuente indicó que el actor “sigue siendo feliz con Inés [de Ramón]“, su novia, pero insistió en que la distancia con sus hijos le resulta muy dolorosa. Otra fuente consultada por el medio estadounidense coincidió: “Él todavía los ama muchísimo a todos los chicos. Todo este proceso ha sido muy duro para toda la familia”.

Shilo, la primera hija biológica de la expareja, presentó un pedido ante los tribunales para dejar de usar el apellido Pitt el mismo día que cumplió 18 años, el 27 de mayo. En su escrito, la adolescente solicita que se le permita utilizar de ahora en adelante un nuevo nombre legal: Shiloh Jolie . Esta noticia se suma a una serie de hechos que marcan la tensión que existe entre el actor y sus hijos, desde el momento en el que la actriz de El coleccionista de huesos decidió que era hora de dar por terminado su matrimonio.

Shiloh Jolie-Pitt, en primer plano, junto a su madre y sus hermanas en el estreno de Eternals Archivo

Si bien Shiloh es la primera que toma la determinación de manera formal, trascendió que Zahara, su hermana mayor, y Vivianne, la menor, también habrían tomado la misma decisión en distintas circunstancias. Ya en 2022, la mayor de las hermanas, se presentó en la Alpha Kappa Alpha Sorority en el Spelman College como Zahara Marley Jolie, según un video que fue compartido por la revista Essence. Hace algunas semanas, en tanto, el público que presenció la obra The Outsiders en Broadway descubrió que la menor de la familia también había dejado de lado el apellido paterno. La joven de 15 años ayudó a su madre en la producción del musical, y ahora figura en los programas como Vivianne Jolie. También Maddox, el mayor de los seis hijos de la expareja, dejó de usar Pitt en los documentos que no son legales, según informó Us Weekly en 2021.

La protagonista de Inocencia interrumpida solicitó en 2016 el divorcio y la custodia total de sus hijos Vivienne, Zahara, Maddox, Shiloh, Pax y Knox. Si bien no está del todo claro si alguno de ellos sigue en contacto con el actor, sí trascendió que al menos Pax no mantendría una relación muy cordial con él. En una publicación en las redes de 2020 por el Día del Padre, expresó: “¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial. Una y otra vez demostrás que sos una persona terrible y despreciable”. Si bien el mensaje fue escrito en una cuenta que no es de acceso público, fue dado a conocer por Daily Mail.

Brad Pitt y Angelina Jolie junto a todos sus hijos el día de su casamiento archivo

“No tenés consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos menores, que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia”, continuó, y tanto en los medios como en las redes relacionaron este comentario con un hecho que supuestamente ocurrió en 2016 a bordo de un jet privado, y que habría sido determinante para que Jolie decidiera separarse. Según la captura que se dio a conocer, Pax agregó en su mensaje que Pitt “nunca entendería el daño” que infligió a sus hijos, haciéndolos sentir como si estuvieran viviendo en un infierno constante. “Entonces, ¡Feliz Día del Padre, maldito ser humano!”, concluyó.

En una presentación reciente en medio de la disputa sobre su bodega Chateau Miraval que la expareja compró en tiempos más felices, un exguardia de seguridad de los actores, que todavía trabaja para Pitt, afirmó en documentos legales obtenidos que Jolie supuestamente “alentó” a los niños a “evitar pasar tiempo” con Pitt. Paul Murphy, abogado de Jolie, indicó que “lo único que Angelina siempre ha querido es el bienestar de todos y que se mantengan relaciones positivas entre todos los miembros de su familia”.

LA NACION