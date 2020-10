Brad Pitt y Nicola Poturalski, una relación que continúa Fuente: Archivo - Crédito: instagram.com/nico.potur y Shutterstock

Han intentado que su relación pasara inadvertida pero desde que se supo que Brad Pitt tenía pareja, la modelo Nicole Poturalski, cualquier gesto de uno o de otro es analizado con lupa. En este caso ha sido una de las últimas publicaciones de la modelo en las redes sociales la que ha llevado a los internautas a interpretar sus palabras como un mensaje directo al actor. Vestida con un bikini y una camisa que le cae bajo los hombros, con la melena recogida y ligeramente despeinada la modelo mira directamente a la cámara. Junto a la imagen ha escrito: "Acogedoras mañanas lluviosas. Cuánto extraño viajar especialmente en esos tiempos...". Un comentario que muchos creen que hace referencia a las restricciones por la pandemia del coronavirus que le impiden viajar de Alemania a los Estados Unidos para reunirse con el actor, y viceversa.

Brad Pitt, de 56 años, y Nicole Poturalski, de 27, se conocieron en el estreno de Había una vez... en Hollywood y fueron vistos juntos por primera vez en noviembre, en el palco VIP de un concierto de Kanye West en el Hollywood Bowl, en Los Ángeles. Sin embargo, su relación se confirmó nueve meses después, cuando la pareja disfrutó de unos días de vacaciones en agosto en el Château Miraval, el castillo en la Provenza francesa que Pitt y Jolie compraron en 2008 por unos 57 millones de euros, y que tiene su propia bodega que elabora los vinos de edición limitada Miraval de Provence. En la propiedad de 35 habitaciones, ubicada en un terreno de gran extensión en el municipio de Correns, fue donde Pitt se casó con su ahora exesposa Angelina Jolie en 2014 y la vendieron tras su separación.

A mediados del pasado agosto, la modelo fue vista saliendo del jet privado del intérprete cuando llegaban al aeropuerto de Le Bourget, en las afueras de París. Antes, Poturalski llegó al aeropuerto Charles de Gaulle de París procedente de Berlín, mientras que Pitt lo hizo desde Los Ángeles. Un portavoz del actor confirmó la relación: "Se están viendo, están disfrutando de unas vacaciones juntos".

Poturalski nació en Bergkamen, al oeste de Alemania, y es de ascendencia polaca. Aunque iba para bióloga marina, su carrera sobre las pasarelas comenzó hace ya diez años y la ha llevado a desfilar en ciudades como Nueva York, París o Milán, y a posar para revistas de renombre como Cosmopolitan, Elle, o Marie Claire. También es una de las favoritas de la diseñadora británica Vivienne Westwood. Actualmente trabaja con las agencias Next Models en Los Ángeles, Official Models en Nueva York y A Management en Alemania. Habla cinco idiomas y su pasión por el mundo marino la llevó a fundar una organización dedicada a ayudar a los tiburones.

Se trata de la primera relación del intérprete que se confirma desde que se separó de Jolie, a quien, por cierto, no le gustó nada la decisión de Brad Pitt de pasar unos días junto a su nueva pareja en el castillo de la Provenza francesa. Según The Mirror, la estrella de Maléfica perdió los nervios cuando se enteró de que su exmarido había viajado junto a la modelo al lugar donde ambos se dieron el "sí, quiero". "Angie está furiosa y completamente impactada porque Brad se esté rebajando tanto", contó una fuente al diario británico, y añadió: "No comprende que esté viajando por Europa de manera tan pública con esta chica, en lugar de mantenerlo en privado".

Además de la diferencia de edad entre ambos, el noviazgo entre Pitt y Poturalski ha llamado la atención porque ella mantiene de manera paralela su matrimonio con el empresario Roland Mary, el padre de su hijo de siete años y con quien fuentes cercanas a ambos aseguran que mantiene una relación abierta. Algo que no debe importarle al protagonista de Pecados capitales, quien parece querer ir despacio en esta nueva relación porque, según US Weekly, Pitt es "realista" ya que ella "vive en Alemania" y él "tiene una situación familiar muy complicada que está tratando de solucionar". Desde que Brad Pitt y Angelina Jolie anunciaron que se separaban en 2016, aún continúan inmersos en una batalla legal especialmente ruda por la custodia de sus hijos. Los actores son padres de Maddox, 19; Pax, 16; Zahara, 15; John, 14; y los gemelos Knox y Vivienne de 12 años. Maddox queda ya fuera de lo que tengan que decidir los tribunales porque es mayor de edad y puede elegir libremente el tipo de relación que quiere tener con sus progenitores y, de momento, se ha decantado por su madre.

Parecía que la tensión entre los actores se había rebajado y se había llegado a un acuerdo. En los últimos meses habían realizado terapia en familia y durante el asilamiento incluso disfrutaron de algunas actividades juntos con sus hijos. Sin embargo, los que durante 10 años formaron una de las parejas más admiradas y rentables de Hollywood no terminan de ponerse de acuerdo. Brad Pitt pide la custodia compartida y Angelina Jolie no parece dispuesta a aceptarlo. En este tiempo, la actriz ha solicitado la recusación del juez John W. Ouderkirk por conflicto de intereses debido a sus vínculos profesionales con una de las abogadas del actor. Jolie también ha amenazado recientemente con mudarse con sus hijos a Londres, algo que perjudicaría seriamente a Pitt, que vive en Los Ángeles. La semana pasada arrancó el juicio que aparentemente cerrará definitivamente el divorcio de la pareja y permitirá a los actores continuar su vida. Una en la que al menos a Brad Pitt, y salvando la distancia geográfica, parece querer continuar de la mano de Nicole Poturalski.

