Bradley Cooper e Irina Shayk estarían en crisis ¿por culpa de Lady Gaga?

La relación entre Bradley Cooper e Irina Shayk no estaría atravesando su mejor momento. Hace cuatro meses que el actor y la modelo no se muestran juntos, de hecho una de las últimas apariciones que hicieron fue durante la entrega de los premios Oscar en febrero, en donde los rumores de un romance entre él y Lady Gaga comenzaron a resonar con mucha fuerza.

A principios de mayo, Irina acudió sola a uno de los eventos más importantes del mundo de la moda, la gala del MET en Nueva York. Esto y los comentarios de algunas personas cercanas a la pareja, que aseguran que solo siguen juntos por la hija que tienen en común, alimentaron los rumores de crisis.

El romance entre ambos comenzó en 2015, cuando se conocieron en la Casa Blanca, en una cena para corresponsales extranjeros que brindó Barack Obama. En marzo del 2017 tuvieron a su hija, la pequeña Lea de Seine Shayk Cooper. Algo que siempre llamó la atención fue que tardaron en mostrarse juntos, de hecho Bradley e Irina desfilaron en pareja por primera vez ante las cámaras en la alfombra roja de los Globos de Oro, en enero de este año.

Las especulaciones de crisis comenzaron por la especial química que se generó entre el actor y Lady Gaga durante la filmación de Nace una estrella. Tras la actuación de ambos en los premios Oscar, la cantante salió a aclarar que no pasaba nada entre ellos. "En primer lugar, las redes sociales, francamente, son el inodoro de Internet y lo que ha hecho a la cultura pop es abismal. Y sí la gente vio el amor y adivina qué, eso es lo que queríamos que vieran. Porque esta es una película de amor", expresó durante una entrevista con Jimmy Kimmel.

"Son desgraciados juntos. Lo son desde hace meses. Él no bebe y está haciendo una vida tranquila. Ella, en cambio, quiere salir", contaba alguien cercano a ambos a la prensa a fines de 2018. Sin embargo, ambos se niegan a contestar preguntas personales a los medios, por lo que poco se sabe de la relación. "Debido a que mi trabajo me obliga a estar en el ojo público, simplemente decidí que mi vida personal será tranquila. Es por eso que se llama 'personal'. Me siento feliz con eso", expresaba Irina Shayk en una entrevista con la revista Glamour UK.

Bradley estuvo casado con la actriz Jennifer Esposito (43), de la que se divorció justo 12 meses después de dar el 'sí, quiero'. Renée Zellweger (47), Zoe Saldana (38) y la modelo Suki Waterhouse (24) fueron algunas de las mujeres que ocuparon su corazón hasta que llegó Irina. Ella, por su parte, mantuvo un extraño romance con el por entonces futbolista del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, con el cual se veía muy poco.