Brooke Shields habló sobre el episodio en el que un ejecutivo de Hollywood abusó de ella cuando tenía veinte años

El estreno del documental Pretty Baby, centrado en la figura de Brooke Shields, le permitió al público visitar varios de los pasajes más duros en la vida de la modelo y actriz. La propia Shields se encontró ante el duro desafío de volver a instancias muy difíciles de su juventud, y en ese sentido, la revelación de un episodio en el que fue víctima de abuso causó un gran impacto entre sus seguidores. Y en una reciente entrevista, Shields se refirió a ese momento.

Brooke Shields instagram.com/brookeshields

En una nota con la revista People, la modelo reveló cómo fue que un poderoso ejecutivo de Hollywood abusó de ella cuando tenía veinte años. “Me tomó mucho tiempo procesarlo. Ahora me siento más enojada de lo que estaba en ese momento. Si tenés miedo, estás en tu derecho. Son situaciones que asustan. No tiene que ser violento para que te asuste”, expresó. Señaló que no se animó a realizar una denuncia porque estaba segura que nadie le creería. “En esa época, la gente no creía que sucedieran esas cosas. Yo pensaba que no iba a volver a trabajar”, aseguró.

Shields contó cómo fueron los hechos. Con la excusa de contratarla para una película, el ejecutivo la citó a una reunión. Ella se presentó allí porque estaba convencida de que “iba a encontrar trabajo en el cine”. Al finalizar la comida, el hombre encontró una excusa para llevarla a a la habitación del hotel y, en esa instancia abusó de ella. “No pude pelear, solo me quedé petrificada”, reconoció. Y añadió: “ No dejaba de decirme que no tendría que haber hecho eso. ¿Por qué acepté subir con él? Era una situación en la que debía pelear o evadirme. Y pelear no era una opción, así que simplemente abandoné mi cuerpo. Me repetía que yo no estaba allí, y que eso no había pasado”.

Junto a Keith Carradine

En el marco del documental, la actriz no menciona el nombre de su atacante, pero cuenta ciertos detalles que coinciden con los cientos de denuncias que desencadenó el movimiento #MeToo y revelan un modus operandi de los hombres poderosos de Hollywood. Tras el ataque, Shields llamó por teléfono a un amigo que trabajaba en seguridad, y luego de contarle lo sucedido, él le dijo que había sido víctima de una violación. “No estoy lista para creerlo”, fue la única frase que ella logró pronunciar.

Hace unos meses, y también refiriéndose a ese episodio, la modelo destacó: “No sabía si alguna vez iba a mencionar esto. Me ha llevado muchos años de terapia incluso poder hablar de ello. Definitivamente, he trabajado muy duro y he aprendido a procesarlo. Hemos llegado a un punto como sociedad en el que podemos hablar de estas cosas mucho más abiertamente. No tenía idea de cómo iba a decirlo. Pero espero, como madre de dos niñas, que solo con escucharme sientan que puedo convertirme en una defensora. Porque esto es algo que sucede todos los días, y no debería estar sucediendo”.

Brooke Shields en una escena del controvertido film que la lanzó a la fama

El documental Pretty Baby está dirigido por Lana Wilson, quien ya dio un pantallazo de la vida de Taylor Swift en Miss American. Su título no es casual: así se llamaba la película dirigida por Louis Malle, estrenada en 1978, en la que Shields interpretó a una niña prostituida. Aquel film generó fuertes críticas. Se le atribuyó naturalizar la prostitución infantil debido a las escenas en las que la actriz, que entonces tenía nueve años, aparecía desnuda, y también fomentar desde los medios la sexualización de niñas y adolescentes. Ese es uno de los ejes del relato, que cuenta con material de archivo como tapas de revistas en las que se presenta a Shields como “la niña que enloquece a los hombres”, o fragmentos de programas televisivos en los que conductores masculinos hablan sobre ella sin ningún tipo de freno ni respeto.

