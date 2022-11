Brooke Shields recordó con vergüenza la época en la que era “la virgen más famosa del mundo”

escuchar

Brooke Shields comenzó a trabajar en el mundo del espectáculo a los 11 meses y en plena adolescencia se convirtió en estrella. Mientras desde la gran pantalla y desde las publicidades se mostraba muy sensual, en su vida cotidiana no era muy distinta a cualquier chica de los años ochenta. Ese contraste quedó evidenciado cuando, en medio de una entrevista, Barbara Walters comenzó a indagar sin pudor en su vida sexual, generando en ella una gran incomodidad.

La misma presión que recibió en aquella entrevista volvió a sentirla muchísimas veces más. Y a pesar de no sentirse cómoda haciéndolo, se encontró dando precisiones muy íntimas mucho antes de cumplir los 20. Este miércoles, la actriz rememoró esa etapa de su vida y si bien aclaró que no se arrepiente de nada, indicó que el único hecho que reconsideraría es el haber revelado públicamente que era virgen.

Ocurrió en su podcast iHeart, Now What? Con Brooke Shields. Allí, ante la pregunta de su amiga Ali Wentworth sobre si tomó muchas “malas decisiones” cuando era joven, Shields reflexionó: “ Creo que fue, en retrospectiva, un pequeño error de mi parte ser tan abierta sobre mi virginidad. Sobre todo, porque después de hablar, nunca me dejaron en paz ”.

La actriz de La Laguna Azul recordó que el tema de su inexperiencia sexual comenzó a tener relevancia luego de la publicación de un libro de 1985 que se le atribuye, pero que en realidad fue escrito por otra persona.

La película es recordada por sus repetidas escenas de sexo y desnudez; fue destrozada por la crítica y un éxito en los cines. Brooke Shields tenía 14 años cuando la filmó Instagram The Blue Lagoon

On Your Own es un libro de orientación para mujeres en edad universitaria, publicado cuando la propia Shields asistía a la Universidad de Princeton. Al respecto, la actriz de Pretty Baby explicó este martes que solo escribió el primer capítulo “en profundidad”, pero que el editor tenía en mente otra cosa. “Querían un libro simple y estúpido”, dijo Shields. “Con citas del estilo: ‘Me gustan los calentadores de piernas’”.

Con respecto a las cuestiones sobre su vida sexual que fueron incluidas en el libro, Shields aseguró que su idea era ayudar a sus lectores.“En el libro, había una parte de un capítulo, donde discuto, no la abstinencia per se, sino la importancia de poder elegir”, señaló.

Y recordó: “ Recibía muchos correos de chicas que decían: ‘Oh, mi novio me está presionando y no quiero tener sexo. ¿Qué debo hacer?’. Mi narrativa era: ‘No tenés que hacer nada que no quieras’ ”.

Shields aseguró que era “muy espeluznante” ir a programas de entrevistas y hablar con hombres mayores sobre el tema, después de la publicación del libro.

“Me convertí en la virgen más famosa del mundo”, indicó. “Estar en la línea de fuego a una edad tan temprana de esa manera, me hizo ganar resiliencia y me preparó para estar lista para cualquier cosa en esta industria que suele ser difícil” .

La actriz también se sinceró acerca del tiempo que decidió esperar para tener sexo por primera vez junto a su novio de Princeton, Dean Cain. El hecho ocurrió cuando tenía 22 años. “Me arrepiento de haber esperado, porque había una sensación de alegría y libertad que debería haber podido sentir dentro de una relación que era tan encantadora, tan hermosa y dulce”, dijo Shields.

Dean Cain y Brooke Shields, en 1995 Ron Galella, Ltd. - Getty Images

Al igual que Shields, Cain se convirtió en actor y saltó a la fama por haber interpretado nada menos que a Superman en la serie Lois & Clark: las nuevas aventuras de Superman, que se emitió desde 1993 hasta 1997.

En noviembre de 2014, Shields ya había señalado en una entrevista concedida a People que en realidad había incluido un capítulo sobre ser virgen en un libro anterior que se le atribuye, The Brooke Book de 1975. Y atribuyó la idea a su difunta madre, Teri, quien además era su agente. Brook pudo hablar mucho tiempo después de la tensa y complicada relación que mantuvo con ella debido a su adicción al alcohol.

Este martes, en su podcast Shields también recordó el momento en el que se enteró que su novio, otro conocido actor, la había engañado. “Descubrí que me engañaba. Dijo que tenía que ir a Los Ángeles porque su casa se había inundado. Tres días después, cuando lo llamé, me propuso compromiso. Pero tres días más tarde lo volví a llamar y una chica atendió el teléfono. Luego, llamaron desde una revista y me dijeron que lo habían visto en un restaurante con otra actriz”.

Si bien Shields se negó a dar el nombre del actor, en otro de sus libros autobiográficos, There Was a Little Girl, de 2014, contó que Liam Neeson había usado la excusa de que su casa se había inundado para dejarla.

