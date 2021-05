Cachete Sierra furioso contra Cande Ruggeri: “Jamás le mentí”

Falta muy poco para que “La Academia”, el nuevo reality de talentos de ShowMatch, llegue a la pantalla de eltrece sin embargo, ya sucedió el primer escándalo entre dos de sus participantes: Cande Ruggeri y Agustín “Cachete” Sierra. ¿Qué pasó? La modelo e influencer acusó al ex Chiquititas de haberle roto el corazón y el ganador del Cantando 2020 no se quedó callado.

“Cachete Sierra me rompió el corazón. Fue el primero que lo hizo. Yo me enamoro muy fácil. Ya pasó mucho tiempo... Pero me dejó”, relató la hija de Oscar Ruggeri hace unos días en La previa de La Academia, el ciclo que se emite todos los días por Ciudad Magazine. “Con mis amigas le decimos ‘el que’, el que me dejó”, agregó, entre risas, mientras reveló que, después de que compartieran la salsa de a tres en “Bailando por un sueño” de 2015, la dejó por mensaje de texto.

Al parecer, sus dichos no le cayeron nada bien al actor, que este miércoles salió a contestarle en Los ángeles de la mañana. “La escuché hablar y me chocó que diga que éramos ex, que haya confirmado que estuvimos de novios, no fue así”, comentó Cachete a modo de descargo.

Cuando le preguntaron las razones por las cuales la influencer habría contado esta intimidad, la revelación del Cantando 2020 no descartó que sea para ir armando su previa. “No sé por qué lo hizo o empezó a hablar de lo nuestro después de muchos años. Hubo un romance, nosotros salimos, pero no llegamos a esa instancia de ponernos de novios y justamente eso fue parte de por qué nos separamos y no seguimos. Ella quería formalizar y yo quería un poco más de tiempo y seguir de la manera en que estábamos”, dijo.

“A mí también me rompieron el corazón y no salgo a decirlo, me parece que no hace falta. Jamás le mentí a ella, fui muy sincero. También dijo que yo bailé y desaparecí, si buscan la fecha de cuando bailé, yo cumplo años el 23 de septiembre y ella vino a mi cumpleaños, no es que dejamos de hablar después de que salimos a la pista como dijo”, agregó respecto a los dichos de Candela sobre que “desapareció” luego de compartir pista en el “Bailando...”.

Casi sin entender por qué la rubia hizo pública esta situación, advirtió que las cosas no quedaron mal entre ellos. “Yo terminé de la mejor manera con ella. A los meses se puso a salir con un amigo mío y yo también me puse de novio y no pasó más nada”, remató sorprendido.

Antes de terminar la entrevista, De Brito le hizo una pregunta picante que lo volvió a meter en problemas. “¿Viste la foto de ‘La Academia’? ¿Saliste con alguna más de la foto?”, lanzó sin anestesia. Entre risas, Sierra desmintió haber tenido un romance con Jimena Barón, su pareja en Casi Ángeles aunque dejó entrever que hay alguien con quién sí tuvo algo. “No vamos a aclarar nada que no haya que aclarar, pero tampoco vamos a mentir”, concluyó con cierta picardía.

