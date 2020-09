La actriz e influencer está viviendo en una reserva de animales y comparte su nueva cotidianidad en las redes sociales Crédito: Instagram

Calu Rivero sigue compartiendo postales de su nueva vida salvaje, donde los ciervos, los cerdos y la naturaleza son protagonistas. Hace un tiempo que la actriz cambió las calles de Nueva York por un santuario, donde está instalada y celebra esta nueva forma de vivir.

"Es mágico sentir este profundo respeto y afinidad. Vivir en el santuario Tamerlaine es una experiencia increíble. Uso ropa para mí, no para ciertas ocasiones. Amo este vestido y este sombrero", escribió Calu, quien prefiere que la llamen Dignity, junto a una serie de imágenes donde puede verse sumida en su nuevo hábitat.

Hace menos de un mes,la actriz anunció a través de su cuenta de Instagram su decisión de mudarse para colaborar con el rescate de animales."Hace aproximadamente 15 días me mudé a @tamerlainesanctuary, un santuario de animales rescatados. La naturaleza no para de enseñarme cosas, y yo sigo aprendiendo. Estoy agradecida y también deseo poder compartir con ustedes esta experiencia única", comunicaba y daba a conocer su nuevo canal de YouTube.

Vacas, cabras, cerdos, gatos aparecen en los videos donde puede verse a Dignity, con pelo corto, haciendo muestras de afecto con cada uno de los animales. También comparte fotos de este espacio verde, desde donde está conectando con la naturaleza: su habitación, por ejemplo, tiene una ventana donde se ve un paisaje de ensueño, hay un río donde va a bañarse y hasta le enseña español a uno de sus compañeros de aventuras.

Calu descubre algo que asusta a sus seguidores mientras lava los platos - Fuente: Instagram 00:31

Video

Una de las publicaciones que más impacto generó en sus seguidores es una donde subió una sucesión de fotos del lavado de platos en el santuario. Vestida con botas de lluvia y una campera inflada rosa chicle, Calu lava los platos con agua de lo que parece ser un estanque, mientras habla con alguien que le pide que describa su look. Más allá de estar en medio de la nada, la actriz e influencer sigue usando vestidos y ropa cool. En la última de las imágenes, Rivero filma una víbora que está justo abajo de donde estuvieron ellos sacando agua y metiendo los cacharros sucios.

Calu cocina en medio de la naturaleza - Fuente: IG Stories 00:09

Video

En las stories, la actriz además exhibe la vida silvestre que hay en el santuario: hongos, alces y diferentes plantas. La comida -en este caso un plato vegano, ya que ella no come carne ni productos derivados de animales desde hace algunos años-, la prepara en una asadera sobre un fuego, entre rocas. Y ante algunas dificultades, le pide ayuda a Francis Mallmann para saber cómo no ahogarse con el humo.

Sin duda, Calu está viviendo la experiencia de lleno y sus redes sociales funcionan como un diario íntimo de su propia "nueva normalidad".