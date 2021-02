Calu Rivero, sobre Juan Darthés: “Aún prófugo de la Justicia, mantiene vivo este juicio contra mí”

Radicada en el exterior desde hace varios meses, Calu “Dignity” Rivero reapareció mediáticamente este jueves, y se refirió al estado en el que se encuentra la querella que le inició Juan Darthés luego de que ella contara de manera pública que él la había acosado durante las grabaciones de la telenovela Dulce amor.

Entrevistada por Paula Galloni en el ciclo radial Esto no es Hollywood, por Mucha Radio, la actriz hizo referencia a su situación judicial, aunque advirtió que sus abogados le sugirieron que no diera demasiados detalles. “No puedo hablar, ese tema lo deberías hablar con mi abogado, pero él aún prófugo de la Justicia, a través de sus representantes legales, mantiene vivo este juicio contra mí”, expresó.

“Más allá de eso creo que con todo lo que está pasando a nivel social -y me salgo de mi caso particular-, creo que es momento que en la Justicia haya una perspectiva de género. Que se vea ese cambio definitivo para tener una sociedad de igualdad entre sexos y géneros”, pidió Rivero, haciendo alusión a la conmoción que generó el caso de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años que fue asesinada por su expareja hace unos pocos días.

En noviembre de 2017, Rivero dijo en una entrevista que había vivido “el acoso en carne propia”, haciendo alusión a los motivos de su salida de la telenovela Dulce amor, cuatro años antes. Esa declaración revivió un rumor que señalaba que su alejamiento se debía a la incomodidad que experimentaba durante las escenas que tenía que compartir con Darthés, y animó a Anita Co y a Natalia Juncos a dar testimonio sobre situaciones similares junto al actor. A modo de respuesta, el veterano galán decidió demandarla por injurias. “En el momento en que iba a recibir una sentencia favorable, aparece el caso de Thelma Fardin y el pedido de captura internacional por parte de la justicia de Nicaragua”, recordó este mediodía Ángel De Brito en Los ángeles de la mañana.

Según explicó Rita del Valle Martínez, la madre de Rivero, su hija no puede hablar del caso porque la exabogada de Darthés, Ana Rosenfeld, “antes de dejar la causa pidió que el caso no se abra al público”. “Hace tres años que mantienen ese juicio, pero él no se presenta a través de artimañas legales”, aseguró. El actor, luego de que Fardin hiciera pública la denuncia radicada en su contra, se mudó a Brasil, país en el que nació y del que no puede ser extraditado.

LA NACION