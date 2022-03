Echale la culpa al rating. Animérica en vacaciones, el programa infantil de Peluffo y Twiggy que fue récord: duró 3 días

El verano siempre fue una época en la que la televisión se permitía probar formatos nuevos o poner al aire proyectos que podían durar unos meses o quedarse todo el año, siempre y cuando los números de rating lo acompañaran.

En enero de 2001, Mariano Peluffo fue convocado por América para conducir un ciclo infantil , en un tiempo en donde los canales de aire todavía producían contenidos para los más chiquitos.

Animérica de vacaciones, tal su titulo, comenzó el primer lunes de enero en las tardes de América, desde Mar del Plata, pegado al programa de Carmen Barbieri, Movete.

Con un móvil desde el Torreón del Monje, junto a la cantante Twiggy , Peluffo tenía el desafío de conquistar a una de las audiencias más complicadas de todas: los niños.

Como todo ciclo infantil de aquella época el gran atractivo eran los dibujitos animados, junto con distintos copetes en los que los conductores proponían juegos interactivos y entrevistas. Una propuesta moderna para aquel tiempo, ya que emitían una tira de animé japonés, Digimon, y tambien participaba el público desde sus casas.

El ciclo fue una de las apuestas fuertes del verano en América, ya que la idea era emitirlo durante toda la semana: lunes a viernes de 17 a 18 horas, sábados de 11.30 a 13hs y domingos 11.30 a 12,30hs. Pero los bajos números de rating provocaron que el programa cumpliera un insólito récord de permanencia al aire: 3 días.

El recuerdo de Mariano Peluffo

“Salíamos en vivo con el móvil de América pegados al programa que tenía Carmen (Barbieri) con Marcelo Polino, Movete. Cuando nosotros empezábamos el rating caía bastante. Yo estaba entusiasmado, mirando los dibujitos a la noche para ver cuáles poníamos. Al tercer día hicimos el programa y directamente ni medíamos ”, recordó Peluffo durante su visita a PH, Podemos Hablar, de Telefe.

“El jueves, cuando me levanto para hacer el cuarto programa -agregó Peluffo- pongo América: uno va viendo qué pasa en el canal en el que trabaja. Y veo que Carmen, en un avance de su programa, dice: ‘¡Hoy vamos una hora más! ¡Vamos hasta las seis! ’ Yo pensé: ‘No van a correr toda la programación, sería una boludez...’ Entonces llamé a América”.

Como era comienzo de año, 4 de enero, en la emisora no había casi responsables y no le quedó otra al conductor que explicarle la situación a la telefonista: “Esperá que averiguo” , le respondió la joven que fue la encargada, luego de tenerlo un rato en espera, de comunicarle la mala noticia. “El programa no sale más”.

No hay mal que por bien no venga

“¿Y ahora qué hago?”, se preguntó en aquel entonces Peluffo. Sin embargo, lo que podría haber sido la peor experiencia en la carrera de un conductor, se transformó en un hecho auspicioso en la vida de Mariano. Dicen que “si sucede, conviene” y esa máxima iba a ser convalidada por lo que le pasó al conductor. Pocos días después del escandaloso levantamiento de Animérica de vacaciones, Peluffo recibió un llamado del productor Marcos Gorbán, quién le pidió material para realizar un casting para ser el movilero desde la casa de Gran Hermano.

Las vueltas de la vida y de la televisión hicieron que Horacio Cabak, que iba a ocupar ese rol dentro del programa de Telefe, se quedara en Mar del Plata conduciendo el éxito de los mediodías del canal 1,2,3 Out. Allí es donde entró la figura de Peluffo en escena. “Si no hubiesen levantado Animérica yo habría pasado de largo. Gorbán me dijo: ‘Estoy con Gran Hermano, esto es top secret. Mandame material tuyo’. ¡Yo creía que me querían meter adentro de la casa! Me dijo: ‘No, estúpido’. Yo ya estaba entregado...”, recordó.

Pocos días después estaba parado en la puerta del reality show más exitoso de todos los tiempos dando la bienvenida a un grupo de ignotos, que luego se convertirían en los personajes más famosos del país.

2001, el año de los realities

2001 fue sin dudas el año de los realities en la Argentina. Cuando Telefe puso al aire Gran Hermano, el país literalmente se paralizó para ver de qué se trataba ese experimento televisivo que venía de ser éxito en otros lugares del mundo. La final que consagró a Marcelo Corazza como ganador marcó 36 puntos de rating.

Pero la fiebre de los realities no sólo sería por “los hermanitos”, América emitió El Bar, de donde salieron, entre otros, Pamela David y Celeste Montanari, Azul Televisión dejó en la historia más bizarra de la pantalla chica el famoso Reality, Reality, encerrando a un grupo de actores en una casona de zona de norte del gran Buenos Aires, y el Trece probó suerte con la segunda temporada de Expedición Robinson.

El 1 de enero debutó además el programa que se iba a consagrar como la nave insignia de América TV: Intrusos en el Espectáculo, de la mano de Jorge Rial, Luis Ventura, Viviana Canosa, Marcela Coronel, Sergio Company y Camilo García. Dady Brieva fue el hombre que enamoró a Andrea del Boca en El sodero de mi vida, en la pantalla de El Trece con altos índices de audiencia, en un tiempo en que las plataformas de streaming, ni las redes sociales, estaban en los planes del público.

Con Animérica en vacaciones Mariano Peluffo intentó entrar al libro Guinness World Récords, pero no lo logró

En aquellos años, la televisión argentina todavía producía unitarios, uno de los grandes ausentes en la pantalla chica de nuestros días. En abril Telefé emitió la segunda temporada de Tiempo final, la ficción de suspenso de los hermanos Borensztein. Por su parte, Pol-ka produjo Culpables, con libros de Juan José Campanella, que buscó replicar el éxito y estilo del reciente Vulnerables pero ahora pero con el eje en los problemas de pareja.

En cuanto a las grandes figuras, Mirtha Legrand se quedó sin pantalla para almorzar en la televisión durante 2001 y Susana Giménez y Marcelo Tinelli se adaptaron como pudieron al furor reality. En un año de crisis, debutó en la pantalla de Canal 13 ¿Quién quiere ser millonario?, el programa de preguntas y respuestas que condujo Julián Weich, mientras que Canal 7 experimentaba con un ciclo que se transformaría en programa de culto: Todo x 2 pesos.