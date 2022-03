Darío Barassi cometió un error en vivo e hizo enfurecer a una productora de 100 argentinos dicen

Tras tomarse dos meses de licencia para descansar y dedicarse a otros proyectos laborales, Darío Barassi retomó la conducción de 100 argentinos dicen (eltrece). Aunque las semanas alejado del programa de juegos no disminuyeron su desenvoltura a la hora de moverse por el estudio, durante la edición del miércoles cometió un par de errores y, uno de ellos, desató el enojo de una de sus productoras.

Darío Barassi regresó a la conducción 100 argentinos dicen Santiago Cichero/AFV

Luego de un 2021 cargado de trabajo, Barassi tomó la decisión de alejarse durante dos meses de eltrece. Una vez terminada su licencia, regresó felizmente al ciclo que lo convirtió en uno de los conductores más aclamados de la televisión argentina y demostró que su sentido del humor logró permanecer intacto. Así, a lo largo de las dos horas al aire, intercambió chistes y divertidas bromas con los participantes.

Una de las características que la gente más celebra de él -además de sus graciosas reacciones que terminan siempre convertidas en memes o stickers de Whatsapp- es la complicidad que logra desarrollar con las personas que van a probar su suerte. Cuando las cámaras empiezan a grabar, se vincula con los participantes del juego como si los conociera de toda la vida y eso resulta en situaciones que suelen volverse tendencia en las redes sociales.

Darío Barassi en 100 argentinos dicen

Sin embargo, dicha confianza no se reduce a las personas que se encuentran a la vista de los televidentes. El conductor mantiene una relación muy fluida con quienes se encargan de la producción de 100 argentinos dicen y, de esta manera, termina envuelto en peleas, enfrentamientos y reclamos, todo a modo de broma. La edición del miércoles no fue una excepción y, tras cometer un error que lo llevó a leer mal una consigna, debió enfrentarse a los retos de una productora.

Darío Barassi recibió un reto de una de sus productoras eltrece

A pocos minutos de haber comenzado, Barassi convocó a un miembro de cada una de las familia participantes a que se dirigieran a la mesa ubicada en el centro del estudio. Allí deberían contestar una consigna en un mano a mano, pero la misma se vio interrumpida por una equivocación. “Te cag*ste..” dijo, a medida que leía la tarjeta que tenía en la mano y al mismo tiempo que sus cejas se levantaban para expresar confusión. Con evidente indignación, exclamó: “¿Qué?”. Antes de que pudiera decir nada más, se pudieron escuchar los gritos lejanos de una de sus colegas, quien le explicaba que, en realidad, el texto decía “te gastaste”. Darío no pudo contener la risa y, tras una pequeña carcajada, continuó como si nada hubiese pasado.

Ese no fue su primer error del día. Minutos antes manifestó que no sabía en qué parte del programa se encontraban ya que no se acordaba cuantas preguntas había hecho. Tras poner en marcha sus habilidades actorales, dijo dramáticamente: “Chicos, este año va a ser difícil. Muy difícil”. Y, para evidenciar aún más la confusión que sentía, preguntó con las cejas bien levantadas: “¿Esta es la primera semana desde que volví? No puede ser el tercero”.

Superados los pequeños furcios que fueron tomados a modo de chiste por todos los presentes, logró continuar como si nada hubiese pasado.