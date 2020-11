Cande Tinelli publicó una selfie reveladora: "El vino te da curvas"

Candelaria Tinelli tiene uno de los perfiles más famosos de las redes sociales. En cada publicación, comparte distintas imágenes donde cautiva a sus más de cuatro millones de seguidores y, en esta ocasión, sorprendió con una foto sensual en alusión a a su viaje a Mendoza Crédito: Instagram Cande Tinelli

14 de noviembre de 2020 • 12:25

Candelaria Tinelli tiene uno de los perfiles más famosos de Instagram. En cada publicación, comparte distintas imágenes donde cautiva a sus más de cuatro millones de seguidores y, en esta ocasión, sorprendió con una foto sensual en alusión a su viaje a Mendoza.

La hija de Marcelo Tinelli compartió un post en su cuenta de Instagram condos imágenes sensuales frente al espejo, en ropa interior color negra de encaje, dónde dejó al descubierto la gran cantidad de tatuajes que tiene en su cuerpo.

"El vino te da curvas", escribió la cantante al pie de la publicación, dando a entender que tomó la bebida alcohólica de mosto de uvas en su viaje a la provincia cuyana.

La publicación recibió más de 115.000 likes y cientos de comentarios de sus seguidores. Entre los que se destacaron aquellos que alabaron su figura. "Te amo", "Sos todo", "Sos hermosa", "Bonita", fueron los más reproducidos.

Mientras tanto, en las últimas horas, el periodista de espectáculos Rodrigo Lussich reveló en Intrusos que la diseñadora y el reconocido compositor Coti Sorokin "están saliendo hace bastante tiempo".

Aunque reconoció que ninguno de los dos le puso un título a la relación amorosa que empezaron hace unos meses. Cande Tinelli tiene 30 años y Coti, 47. "No son novios porque él está en pleno divorcio y a ella no le gusta apurar los rótulos", afirmó Lussich. En este sentido, el periodista manifestó que ambos están por estos días en Mendoza. "Y no es casualidad", sentenció.