Carmen Barbieri contra todos: tras desafiar a Rial, la capocómica se metió con el nuevo programa de Pallares y Lussich

Tras haber disparado contra Jorge Rial -“no te metas conmigo porque te va a ir mal”, le dijo- Carmen Barbieri se metió hoy con Socios del espectáculo, el flamante programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. En particular, con sus “socias”, o panelistas.

En ese programa, las panelistas habían hablado de la capocómica, haciendo referencia a sus diferentes conflictos del pasado. “Me gustó el programa [Socios del espectáculo], pero ayer me dieron bastante” , se quejó Carmen Barbieri ni bien comenzó su programa, Mañanisima, por Ciudad Magazine.

Esta nueva disputa mediática surgió cuando en el nuevo ciclo de eltrece trataban la guerra entre Jorge Rial y Barbieri y Adrián Pallares preguntó: “¿Quién tuvo problemas con Carmen Barbieri en esta mesa?” . Ante una levantada de mano unánime por parte de las panelistas (menos Luli Fernández que declaró tener muy buena onda ya que alguna vez compartió el estrado de Los Ocho Escalones), cada una recordó su conflicto con la actriz.

“A mí me quiso sacar a Matías Alé, hablaba en privado a la vuelta de mi casa”, lanzó Graciela Alfano mientras Paula Varela recordó que a ella se le fue ofendida de un móvil de Este es el show por “una pregunta pavota sobre el Bailando...”.

“Yo he tenido tantas idas y vueltas que ya ni me acuerdo por qué”, interrumpió Mariana Brey. Sin embargo, enseguida hizo memoria y recordó un episodio que ocurrió en BDV donde la capocómica se puso tan nerviosa que ella le ofreció irse del estudio. Karina Iavicoli también aseguró tener alguna que otra rispidez en el pasado pero aseguró que ya está todo arreglado.

Al ver el video, Carmen Barbieri se mostró un poco enojada y le contestó una por una: “A Luli no la dejaron terminar de hablar porque es la única que hablo bien” , bromeó fiel a su estilo mientras advertía que “hay cosas que no recuerdo porque no le doy importancia en mi vida”. “Que yo me haya puesto nerviosa con la Brey, que la quiero mucho y he trabajado, no recuerdo. Es muy talentosa, sabe hacer todo, Santiago la admiraba. Es raro que yo me ponga nerviosa”, dijo.

Respecto a Paula Varela, tampoco recordó haber tenido un enfrentamiento con ella: “Yo no tuve problemas con ella. Yo me fui del estudio a buscar un taxi y ella me persiguió pero nunca me enojé con ella. Me había enojado con alguien y ella me siguió”, aclaró.

¿Tercera en discordia con Matías Alé?

Con la que sí recordó haber tenido un fuerte cruce fue con Graciela Alfano, quien desde hace años la acusa de haber tenido un affaire con Matías Alé.

“Yo a Matías Alé no lo toqué ni con una caña de pescar. Ni lo tocaría, es como un hermanito para mí. Aparte yo estaba con Santiago, y nunca le fui infiel en 26 años. Estaba tan ocupada trabajando, cuidando a mi hijo y a él que no tenía tiempo para mirar a otra persona”, expresó. Tras asegurar que Graciela está convencida de que tuvo algo con su exnovio, Barbieri explicó el motivo de sus charlas ocultas con el actor. “Esas charlas eran porque yo quería contratarlo para una obra de teatro. Como ella no quería que trabaje, él le decía: ‘saco el perro a pasear’ y hablaba conmigo” , ecplicó en referencia a Vedetísima, el éxito teatral que hicieron en Mar del Plata.

“Era todo trabajo que hablábamos. Yo le expliqué mil veces que no. Matías le tira onda a todos, ahora está tranquilo. Pero a mí no, estábamos luchando para que firmara. Él quería y Graciela no, ahí comenzó la crisis entre ellos”, remató.

Minutos después, desde la pantalla de eltrece, el equipo de Socios del espectáculo hizo referencia a los dichos de la conductora de manera muy graciosa. Mientras las panelistas se hacían eco de sus palabras con cierta ironía, los conductores cerraron el tema con humor a través de su IntiCam.