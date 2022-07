Carmen Barbieri deberá operarse una mano: los motivos

Luego de ausentarse de su programa ayer, Carmen Barbieri volvió a Mañanísima con toda su energía. Antes de empezar con los temas del día, la conductora explicó los motivos de su faltazo y contó que en dos semanas deberá operarse de una mano.

Con un look súper canchero (jean ancho, camisa estampada y zapatillas plateadas) y su mano izquierda vendada, Barbieri hizo su entrada triunfal como siempre. “Vamos a contarle a la gente por qué falté”, dijo antes de empezar la mañana. “El tema es que me salió una sinovitis, se me empezó a poner duro duro acá en la mano”, comentó mientras su panelista Estefanía Berardi le preguntaba qué era una sinovitis.

“Es cuando el líquido sinovial se junta, como yo tengo muy pesado ese liquido se hizo como una nuez. Mi doctor intentó sacar líquido con unas agujas, pero no pudo. Ahora tengo esta manopla negra porque abajo estoy toda vendada. Todavía me sale sangre”, explicó con lujo de detalles, quien aseguró que cada tanto le pasa lo mismo en las rodillas: “Algo que tienen todas las bailarinas”, afirmó.