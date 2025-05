Carmen Barbieri fue internada de urgencia: “Tuve dos episodios, como si me clavaran un cuchillo en el pecho”

Tras fuertes dolores en el pecho que sintió durante la madrugada, la conductora Carmen Barbieri fue a la Clínica Zabala, donde a media mañana del martes quedó internada en terapia intensiva, mientras le realizaban estudios.

Para la tarde, desde el programa Todas las tardes, de El Nueve, intentaron llevar tranquilidad sobre su estado de salud y pusieron al aire una comunicación de mensajes que había tenido con Guille Barrios. “ Estoy sin dolor, por suerte, tuve dos episodios a las cinco de la mañana, como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Me despertó el dolor, era como que me faltaba el aire . Después me tomé una aspirina, me di vuelta, de costado, me quedé un ratito y me dormí. A las ocho y media o nueve menos cuarto, otra vez la misma puntada en el pecho. Llamé a Melanie, que es mi amiga y mi secretaria y le dije que viniera a buscarme: ’Llevame a [la clínica] Zabala, porque no sé si hice un infarto o estoy haciendo un infarto’. Bueno, parece ser que no. Tengo bien el corazón. Si hubo un infarto, me dice la doctora, fue chiquitito chiquitito. Por eso es que te internamos en terapia de unidad coronaria. En terapia intensiva. Si estas acá -me dijo- y te sacamos sangre a cada rato, de las enzimas nos damos cuenta si hubo un infarto chiquito. Porque grande no se ve nada. El corazón está impecable, no hay trombosis. Bien la aorta, bien el pericardio, está todo perfecto”.

De acuerdo con ese parte que ella misma dio, solo queda esperar los estudios finales para tratar de arribar a una conclusión sobre lo que realmente causó esos malestares. En principio, una vez que culmine todo el testeo y si no aparecen sorpresas en los estudios, la conductora podría recibir el alta para reanudar sus actividades. Por estos días está encarando nuevos proyectos.

Carmen Barbieri firmó contrato con EL Nueve, para un programa que comenzará a finales de mayo Prensa Elnueve

Nueva pantalla

A poco más de cuatro meses de haberse despedido de la pantalla de eltrece, Carmen Barbieri firmó contrato con El Nueve para realizar un nuevo magazine. La actriz y conductora brindó algunos detalles de la negociación y anticipó el horario en el que se emitirá su nuevo proyecto televisivo.

“Sí, firmé con El Nueve”, le contó la artista a LA NACION, y relató cómo fue su “accidentada” llegada al canal: “Llegué, entré, salí y volví a entrar porque no había entrado con el pie derecho”, contó. Y, entonces sí, dio algunas precisiones sobre su nueva situación contractual: “Me reuní con Diego Toni [gerente de contenidos de El Nueve], que es divino. Ya el día miércoles de la semana que viene sacamos fotos para la promoción del programa, que todavía no tiene nombre . El título va a incluir el ‘con Carmen’, pero todavía no se sabe bien”.