Carmen Barbieri habló de un viejo amor que ahora la saluda "de lejos"

Carmen Barbieri recordó uno de sus "amores ocultos", un viejo amor que hoy la saluda de lejos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de noviembre de 2020 • 20:04

Moria Casán habló en Cantando 2020 de los amores ocultos de Carmen Barbieri y dio pie para que, en Hay que ver (Canal 9), recordaran su romance con Guillermo Francella. Se conocieron hace 40 años en Carlos Paz, donde ella hacía temporada con Matrimonios y algo más. "Él venía al teatro. No era el Francella de hoy, que es una estrella total, que admiro y quiero mucho. Y respeto a su familia. Él hacía teatro off y tenía una inmobiliaria con su hermano. Y empezamos a salir. Pasó tanto tiempo que no tengo nada para contar. Éramos muy jóvenes y salimos un tiempo. un año y medio. Fuimos novios y ahora me saluda de lejos".

Cauta en su relato, Carmen contó que se separaron en buenos términos, "pero no seguimos una amistad. Estuve muy enamorada, sí. Los dos nos divertimos mucho mientras estuvimos juntos. Pero no voy a hablar por respeto a su familia", dejó en claro.

La actriz había hablado ya en alguna entrevista sobre Francella: "No convivíamos pero los fines de semana se quedaba en casa. La pasamos muy bien. Yo amaba a su madre y a toda su familia, una gran familia. Pero ahora tenemos una relación distante. Me saluda, pero de lejos", ríe con picardía. "Es una relación rara porque ahora nos vemos y es 'hola', 'chau'. Nunca más entablamos una conversación. Él es muy duro cuando me ve. No sé si se pone nervioso o qué pero la que me saluda genial es su mujer, y sus hijos son encantadores. Con él es un 'hola' y sigue de largo".

En Hay que ver recordaron las distintas parejas que tuvo Carmen, como Daniel Scioli, Jorge Porcel, Beto César y, claro está, Santiago Bal, padre de su único hijo, Federico.

Conforme a los criterios de Más información