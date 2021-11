Carmen Barbieri, lapidaria contra Karina Mazzocco: “A ella le va muy bien hablando de mí”

En dúplex con Los ángeles de la mañana, Carmen Barbieri habló sobre las críticas que recibió al bajarse de la obra de teatro que iba a protagonizar junto a su hijo Federico Bal y disparó contra Florencia de la V, quien aseguró que su decisión estuvo ligada a las supuestas dificultades que tenía para aprenderse la letra. Tras cuestionar fuertemente al ciclo A la tarde, del cual la vedette es parte, la capocómica apuntó también contra Karina Mazzocco.

“Hubo malestar con el elenco. Le costaba bastante el tema de la letra, iban pasando los días... También hablaban de discusiones con Federico”, fueron las palabras de De la V que enfurecieron a la actriz y que motivaron un cruce entre ambas en la última semana. Aún molesta por sus dichos, la conductora de Mañanisima volvió a explicar las razones por las cuales decidió renunciar a la temporada de verano. “ Yo me bajo de la obra y me sentí culpable, responsable que dejé sin trabajo a un montón de gente. A la tercera lectura de libreto decidí bajarme. Pero el productor podría haberme reemplazado por otra ”, opinó sin entender por qué se canceló la obra tras su salida.

Mientras aclaró que su hijo Federico no está enojado con ella ni hubo pelea, Barbieri hizo referencia a las críticas que recibió por haber tomado esta decisión, en especial a los dichos de Florencia de la V. “Para mí no fue un cruce esto. Ella dice una cosa y yo se la desmiento. Yo digo la verdad. Te lo puede decir la directora [Lía Jelín], no hubo ensayo, a mí no me asustó la letra . Yo la escuchaba a Flor y lo escuchaba a Flavio hablar, que en el escenario me decía: ‘vos no sabés nunca la letra’, pero era un juego”, indicó.

“Cuando hablamos de energía, la tengo toda, no paro (...). Yo tengo fuerzas, pero no podía hacer tres programas. A la mañana hago este [en referencia a Mañanísima], así vestida voy corriendo a otro estudio y hago Los ocho escalones del millón, pero cuando me dijeron que tenía que hacer seis horas de ensayo, mi cuerpo no iba a aguantar”, confesó.

Si bien advirtió que nunca fue amiga de la panelista de A la tarde, la capocómica se sorprendió al escuchar sus dichos, ya que tenían una buena relación. “Yo nunca fui amiga de Flor. Cuando Moria se va de Brillantísima, ella estaba pasando un muy mal momento por la muerte de Jorge Ibáñez. Realmente estaba muy triste y yo dije: ‘tiene que ser ella’. Nos reunimos y a mí se me ocurrió ponerle Brillantísima tiene una flor, a ella le gustó y le di mi lugar en la marquesina. La verdad que nos llevamos muy bien, pero nunca fui su amiga. Sí Federico”, señaló.

Ángel De Brito aprovecho su comentario para preguntarle qué cosas tenía para contar de la vedette, ya que días atrás amenazó con develar ciertas intimidades y dejó entrever que De la V se tambaleaba en el escenario a causa del alcohol. “Sé de ella cosas que no voy a decir nunca. Ella dijo que yo me olvidaba siempre la letra en los trabajos... Yo puedo ensayar mal, pero una vez que me subo al escenario soy impecable. Se murió mi mamá y salí a trabajar el mismo día, se murió mi papá y lo mismo, se murió Santiago y al otro día volví; solo me tomé un día. Nunca tambalee en el escenario ni me agarré de los telones ”, volvió a repetir.

En cuanto a sí pudo hablar con De la V por privado, bromeó: “No, no le mandé mensaje porque nos dijimos todo por la tele”. Y hablando en serio se refirió al programa A la tarde y a su conductora, que salió en defensa de su panelista. “Dicen ser feministas pero no te tratan bien. Todas son mujeres pero yo también y se olvidan de eso”, lanzó.

“¿A [Karina] Mazzocco no te la fumás, no?”, inquirió el conductor de LAM . “No, para nada. Me parece que ella no me fuma a mí”, respondió poco convincente. Sin embargo, fueron sus propios panelistas del ciclo de Ciudad Magazine los que la mandaron al frente. Tras dar a entender que la conductora le había criticado el look, explicó: “Se viste bárbaro, pero era la madre de los Ingalls el otro día con ese conjunto amarillo”.