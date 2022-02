Carmen Barbieri y el misterioso llamado que recibió a la madrugada: “Me asusté”

A raíz de la estafa telefónica que sufrió Roberto Moldavsky días atrás (en la que le hackearon sus cuentas de mail y de WhatsApp con la excusa de otorgarle el pase sanitario), varios famosos reconocieron haber sido víctimas del famoso “cuento del tío” alguna vez. Tal es el caso de Carmen Barbieri, quien al tratar el tema en su programa confesó que varias veces la llamaron haciéndose pasar por su hijo, Federico Bal. Sin embargo, la conductora mostró preocupación por una nueva llamada que recibió esta madrugada y contó qué medida va a tomar al respecto.

“Uno piensa que solo le pasa a la gente mayor. A mí me llamaron varias veces por teléfono”, reveló Barbieri esta mañana mientras hablaban de la estafa virtual que sufrió el humorista Roberto Moldavsky este fin de semana. Intrigados por saber más, sus panelistas indagaron al respecto. “Me decían: ‘Mamá, mamá, tuve un accidente. Vení a buscarme’. Y yo escuchaba la voz de Fede”, contó asombrada por el parecido. “Me agarró como un ataque. Decí que lo llamé y al toque me atendió. Gracias Fede por atenderme siempre”, expresó la capocómica mirando a cámara al tiempo que aclaró que la extorsión no se llevó a cabo porque cortó la llamada a tiempo.

Tras escuchar el descargo del humorista, la actriz señaló que tiene pensado cambiar su número de teléfono porque en la madrugada volvió a recibir un extraño llamado. “Ahora voy a cambiar el teléfono porque ayer a las 3 y media de la mañana me suena el teléfono, el celular, y me asusté porque a la madrugada puede ser algo de Fede”, confesó angustiada.

Inmediatamente, la conductora de Mañanísima reveló qué fue lo que le dijeron en esa misteriosa llamada. “Me dijeron: ‘¿Usted es Carmen Barbieri?’ Y yo dormida dije ‘sí’ y me cortaron. Estaba muy dormida. Ahora ya tienen agendado el teléfono. Le voy a avisar a la gente que está por llamar que voy a cambiar el número”, advirtió preocupada.

Barbieri ya se encuentra completamente recuperada tras contagiarse Covid por segunda vez, a mediados de enero. “El sábado no me sentía bien, transpiraba muchísimo, pero hacía tanto calor que pensé que era eso. Aparte estaba disfónica y pensé que era el aire acondicionado. El domingo ya me sentía peor y Eugenia (nuestra productora) me mandó a que me hisopen. Nunca pensé que iba a ser Omicron, no lo imaginé“, relataba la capocómica en diálogo con sus compañeros de trabajo en el ciclo de Ciudad Magazine.

“Casi me muero cuando vi el positivo. Me agarró un ataque porque me da miedo. Yo estuve al borde de la muerte, tan mal... Esta vez me agarró como una gripe, me duele la cabeza, la garganta, tengo 37.5 de fiebre, me duele todo el cuerpo, un poquito de tos, estoy floja, mareada y transpiro mucho, como una gripe fuerte”, señalaba el 17 de enero. “Gracias a las tres vacunas me agarró más leve. Anoche no lo quise llamar a mi médico porque dije: ‘A ver si me manda una ambulancia y me quiere internar’. No porque esté grave, sino para hacerme un chequeo general. Ahora voy a hablar con él, vamos a ver qué decide”, reveló. Afortunadamente, su cuadro no pasó a mayores y días después, tras recibir el alta médica, se reincorporó al ciclo.