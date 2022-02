Caso Xipolitakis. La abogada de Vicky descartó una revinculación de Javier Naselli con su hijo

El conflicto entre Victoria Xipolitakis y su exesposo Javier Naselli parece estar lejos de una resolución . Imputado por violencia de género y violencia intrafamiliar, la semana pasada trascendió la información de que Javier Naselli se radicaría en el país para retomar el contacto con su hijo, Salvador Uriel, de 3 años. Sin embargo, el procedimiento no sería tan simple.

Según repasó Daniel Ambrosino en Intrusos en el Espectáculo, por América TV, luego de la escandalosa separación de la pareja, de las denuncias de violencia de género, de la perimetral que pesa sobre el empresario y de la carta que se dio a conocer sobre sus intenciones de retomar el vínculo con su hijo, Naselli quiere ahora mudarse a Argentina para comenzar a reconstruir finalmente su relación con el menor, un contacto que asegura su exmujer le prohíbe.

El periodista, además, recordó que hace un tiempo se difundió un audio en donde Naselli acusó a la mediática de “hacerse ella misma los golpes para después acusarlo a él de esta supuesta violencia de género”.

Vicky Xipolitakis y un largo conflicto con su ex, Javier Naselli

Xipolitakis frente a la revinculación de su hijo con el padre

Invitada al piso, la abogada de Xipolitakis, Lorena Taffarel, dio detalles del caso. La letrada contó que defiende a la modelo desde el año pasado en las causas civiles y en dos causas penales y que la representa como mamá y como mujer. “Es muy difícil ser víctima de violencia de género y estar patrocinada por abogados varones”, explicó y agregó que además de ser necesaria la perspectiva de género, también hay que hablar de perspectiva de la infancia. “No nos olvidemos que los menores fruto de un matrimonio en donde se vivió violencia de género son víctimas también y todo lo que se dicte en esas causas tienen que tener perspectiva de infancia”.

“Mi deseo y creo que el deseo de todas las que estamos en la Justicia y todas las que somos mamás que fueron víctimas de violencia de género es un futuro sano para nuestros hijos, que no sufran violencia, que no haya violencia emocional, que se puedan vincular con sus padres o sus progenitores cuando hayan superado la violencia que ejercieron, cuando hayan hecho un tratamiento psicológico, cuando una profesional dictamine que no hay riesgo para el menor”, explicó cuando le preguntaron sobre la solución ideal al conflicto.

“Mientras haya riesgo para el menor, ¿Cómo puede haber revinculación? ¿Cómo se explica?”, se preguntó luego, en clara referencia al caso de la modelo y el empresario. “Si una víctima de violencia de género tiene impedimento de acercamiento respecto a su expareja, ¿Cómo puede ser que el niño, que también fue víctima, no lo tenga?”, analizó.

La perimetral y un “terrible” video

Maite Peñoñori contó que la última vez que Naselli estuvo en Argentina no se había dictado aún la perimetral, que la denuncia por violencia y la restricción se estaban tramitando en Lanús y que en ese marco se dio un intento de revinculación con la ayuda de la abuela materna de la menor. En ese momento, la abogada aclaró el tema de las jurisprudencias de la justicia y dijo que los hechos que se denunciaron en Capital Federal se deben seguir en ese distrito, al igual que las denuncias realizadas en Lanús deben seguir su curso en ese partido. Además, explicó que una cosa son las denuncias de violencia intrafamiliar y otra las de violencia género.

Por su parte, el panelista Lucas Bertero habló del video con el testimonio de Salvador que le llegó a varios periodistas pero que no se pasó al aire y le consultó a la letrada si el menor tuvo acceso a ayuda psicológica. “Todas las víctimas de violencia de género, esposas, exesposas, parejas, hijos, necesitan asistencia psicológica luego de vivir una situación de violencia”, dijo categórica.

“Eso es para todo el mundo”, aclaro, y reveló que el video es terrible. “Yo como madre no pude terminar de verlo”. Sobre cómo se filtraron esas imágenes, Taffarel aseguró que desconoce quién hizo público el video, “pero lo que sí te puedo decir como bien vos dijiste el viernes, Guido (Zaffora), las partes filtran la información que a ustedes les llega”.

Vicky Xipolitakis junto a su hijo, Salvador instagram

Ante las repreguntas de los panelistas, la letrada concluyó: “No voy a hablar de las pruebas que están en la causa”.

Sin embargo, cuando Florencia de la V le preguntó si quizá el niño fue inducido a ponerse en contra del padre, Taffarel aseveró que no. “Acá hay dos progenitores: uno está imputado y va a juicio oral por violencia de género. El otro progenitor es una mamá que se dedica full time a su hijo. ¿Por parte de quién habría inducción?”, se preguntó.

Sobre las filtraciones, Taffarel explicó que hay una medida cautelar que prohíbe a todos hablar de este caso. “Sin embargo, los medios están repletos de información de este caso. De algún lugar llegan. Yo no sé de dónde. No fue mi clienta quien publicó una supuesta carta pública repleta de mentiras”, agregó luego, y puso en duda la veracidad de la misiva en la que su

Por último, sobre la posibilidad de una revinculación, la letrada explicó: “Cuando la persona haya podido entender la enfermedad que tiene y los hechos que llevó a cabo, ahí empieza el proceso de revinculación, que solamente se da cuando no corre riesgo el menor. Y el riesgo puede ser tanto emocional como físico”. concluyó la abogada.