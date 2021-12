Javier Naselli, el exesposo de Vicky Xipolitakis, llegó al país para pasar las fiestas con su hijo, Salvador Uriel

En las últimas horas, Javier Naselli llegó al país para pasar las fiestas junto a su hijo, Salvador Uriel, de 3 años. Mientras el empresario se encuentra en pleno proceso de re vinculación con el menor, Victoria Xipolitakis está muy preocupada y acaba de cambiar a sus abogados por sexta vez.

“ Naselli está en el proceso de re vinculación con Salvador Uriel. Lo está visitando en la casa de los papás de Vicky en Lanús acompañado por un asistente social ”, comentó Carlos Monti este martes en Nosotros a la mañana mientras advertía que la actriz todavía no consiguió un nuevo departamento tras el desalojo de la calle Libertad. “Los 100 mil pesos que Naselli le pasa por mes no le alcanzan. A tal punto que todavía no logro alquilar un nuevo departamento. Está viviendo con sus papás”, aseguró.

Sin embargo, el periodista reveló un detalle que llamó la atención de todos los presentes en el estudio. “En ese mismo momento que llegó Naselli, Vicky tomo la determinación -por sexta vez- de remover a sus abogados”, señaló. “Eso es lo que dice ella. En este último caso yo hablé con alguien del estudio que la representaba y me dijo que no le gustaban ciertas cosas y se fueron”, lo interrumpió Pampa Mónaco para dar la versión del bufete de Yamil Castro, su ahora exletrado.

Mientras Monti contaba quién es la nueva representante legal de Xipolitakis -la doctora Lorena Soledad Tafarel-, aclaró de qué causas se va a ocupar la letrada. “No solo se va a encargar del tema alimentos, sino que va a tener que lidiar con las denuncias que Vicky tiene por el famoso vuelo de Austral junto a los dos pilotos, algo que la tiene muy preocupada”, lanzó generando misterio.

Ante la intriga de sus compañeros, el panelista explicó: “Si bien en su momento Fernando Burlando había logrado una probation para terminar con la causa penal, la causa civil siguió y hoy tiene muchísimos juicios en su contra. Eso le preocupa, porque si terminan con condena tiene que pagar”, concluyó el periodista.

Xipolitakis y Naselli se conocieron en una fiesta en Punta del Este, a comienzos de 2017. Poco después, ella se mudó a Nueva York para convivir con el empresario, y en julio de ese mismo año lo presentó en público, durante una entrevista con Susana Giménez. En febrero de 2018 la pareja contrajo matrimonio en los Estados Unidos, y tiempo después ella anunció que estaba embarazada: Salvador Uriel nació el 12 de diciembre en Buenos Aires, y su llegada parecía ponerle un moño a esa rutilante historia de amor.

Sin embargo, los problemas dentro del matrimonio comenzaron muy pronto : 6 días después de la llegada del bebé, ella se comunicó al 911 para pedir que saquen del departamento a Naselli, quien la habría agredido de manera verbal. Tiempo después, tras concretar su separación, la vedette denunció a Naselli por “lesiones y amenazas en contexto de violencia machista” e inició una batalla legal por la cuota alimentaria para su hijo en común.

En septiembre, Xipolitakis fue desalojada del piso en Recoleta que habitaba junto al pequeño Salvador Uriel, debido a una deuda por falta de pago que ascendía a los 600 mil pesos. Además, una serie de pericias psicológicas determinaron la importancia de que el niño comience a revincularse con su padre, que reside actualmente en los Estados Unidos.