Catherine Fulop habló de cómo está pasando la cuarentena junto a su marido, Osvaldo Sabatini , y se sinceró sobre lo difícil que resulta mantener vivo el romance después de tantos días de aislamiento: " La casa está ya casi asexuada a estas alturas" . En una transmisión en vivo en Instagram la conductora hizo varias confesiones sobre cómo es la convivencia con su esposo en tiempos de pandemia de coronavirus .

En una divertida charla con Sebastián "Pampito" Perelló Aciar la actriz contó que durante los primeros días tuvieron que afrontar la noticia de que su hija Oriana, y su novio, Paulo Dybala, habían dado positivo de COVID-19 : "Ova estaba que caminaba por las paredes. Estar tan lejos de la niña y saber que los dos estaban en Italia donde hay una altísima cantidad de casos lo tenía como loco".

Fulop contó que ahora están mucho más tranquilos, ya que su hija dijo que está casi recuperada en su totalidad y su novio también. Después recurrió al humor y confesó cómo está resultando la convivencia de 24 horas con su marido, con quien lleva 22 años de casada: "Al principio era como 'qué bueno, ya no tengo que ir a trabajar, me quedo en casa y no me tengo que levantar temprano', porque antes tenía que ir a la radio todos los días y ahora voy día por medio". Pero ahora este parate, no le resulta tan divertido como en el inicio.

Además reveló que su hija Tiziana también está en su casa junto a su novio, Lucas Mattei: "Estamos todo el día los cuatro juntos y a estas alturas los días pesan". Cuando fue consultada sobre el romanticismo que conserva con Sabatini después de dos décadas de amor, Fulop fue aún más sincera: "La casa ya está casi asexuada. Los primeros días estuvo chévere estar en casa para estar más juntos, pero ahora es más bien: 'Basta, mi amor, necesito mi independencia' ".