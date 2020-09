La actriz y conductora reveló que a su marido le está costando recuperarse del coronavirus y que estuvo internado por neumonía Crédito: Instagram @fulopcatherine

10 de septiembre de 2020 • 09:26

Catherine Fulop expresó su angustia en las últimas semanas por la difícil situación que vivió junto a toda su familia: tanto ella como Ova Sabatini, su hija Tiziana y su suegra, dieron positivo en coronavirus. La actriz le contó a sus seguidores que estuvo preocupada por el estado de salud de su marido: "Estuvo internado con neumonía y COVID-19".

A través de sus historias de Instagram relató cómo evolucionan los integrantes de la familia: "Además de mi suegra tuve internado a Ova, así que las únicas que estábamos acá en casa éramos Titi y yo". Luego le agradeció a sus vecinos, que la ayudaron con las compras de alimentos y remedios durante los nueve días que lleva aislada en su hogar.

Catherine Fulop, preocupada por Ova Sabatini: "Tuvo neumonía y coronovirus juntos" - Fuente: IG 01:17

Video

Fulop aseguró que ahora está "más tranquila" porque su esposo ya fue dado de alta y pudo volver a su casa. Sin embargo, la conductora reveló que todavía tiene síntomas y está en plena recuperación: "Tuvo neumonía y está mucho mejor, pero a él le tocó la parte más dura y le está costando recuperarse".

Sobre el final explicó cómo transitó el coronavirus en primera persona: "Yo tuve los síntomas más leves: dolor de cuerpo, dolor de cabeza, tos, algo de congestión, y después perdí el olfato y el gusto". Y cerró: "Ahora recién me estoy recuperando, sigo sintiendo mucho decaimiento y baja energía".

Recordemos que Oriana, la hija mayor del matrimonio, y su novio, Paulo Dybala, transitaron también esta enfermedad desde Italia, a mediados de marzo. "Me empecé a sentir mal. Me cansaba muy rápido, me quedaba sin aire al toque y me hacía un ruido muy raro la respiración", contó por aquel entonces la cantante al confirmar la noticia.