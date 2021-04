Cecilia Bolocco habló de su relación con Carlos Menem y de la enfermedad de su hijo Máximo

Cecilia Bolocco mantuvo una conversación a corazón abierto con Martín Cárcamo, conductor de De tú a tú, un ciclo del Canal 13 chileno. Contó cómo fue la relación entre Carlos Menem y el hijo que tuvieron en común. “Máximo tuvo muchos problemas para poder acercarse a su papá, siempre habían trabas, nos cancelaban los viajes. Siempre hubo problemas”, señaló. Habló también de los últimos días del exmandatario y aseguró que empezó a morir cuando dejó la política. Por otro lado, también contó cómo atravesó su hijo la operación en la que le extirparon un tumor en el cerebro.

Más allá de las idas y vueltas, la chilena admitió que cuando la salud de su exmarido estuvo comprometida, su hijo pudo estar cerca de su papá y acompañarlo mientras estaba internado. “Aunque su papá estaba en coma, se tomaron de la mano. Él me mandó la foto más linda porque yo lo esperaba en el hotel, a mí no me dejaron ir. Y me llegó al corazón porque ellos siempre se tomaban de la mano cuando estaban juntos”, reveló.

Sobre el vínculo que mantuvieron, la conductora dijo que Menem siempre fue muy cariñoso con Máximo. Además dio a entender que era difícil explicarle a su hijo por qué perdían contacto luego de que terminaran los encuentros y lo complicado que era volver a verse. “A Máximo le tocó un proceso muy complejo porque el papá, la verdad, se abandonó a la vida hace mucho tiempo y eran otros quienes le veían [las decisiones]”, dijo Bolocco. Y agregó que ahora su hijo logró entender quiénes del círculo cercano al exmandatario no le permitieron estar cerca de su padre.

En relación con la muerte de Menem, Bolocco reveló: “Para mí, el hecho de que partiera finalmente fue un alivio. Me dio mucha pena cuando me enteré de que lo habían conectado porque era momento de partir y él estaba partiendo naturalmente. (...) Carlos era un hombre amoroso”.

Más allá de reconocer su parte afectiva, la expareja de Menem aseguró que él no era un hombre para formar una familia: “Yo me equivoqué. Yo elegí mal porque me enamoré de un hombre que amaba primero la política y no es que no me hubiese amado porque yo sí sé que me amó, pero no tenía las habilidades para construir una familia”. Y cerró: “Tenía habilidades para ser político y cuando su carrera política se le acabó, empezó a morir”.

Sobre la operación de Máximo

Carlos Saul Menem y Cecilia Bolocco junto a su hijo Máximo Saul, en Santiago de Chile, el 7 de abril de 2004 Gustavo Seiguer - Archivo

La exMiss Universo reveló que luego de que su hijo llevara un tiempo con dolores de cabezas, por los que no quería ir al colegio, se dio cuenta de que algo estaba pasando. Durante una sesión de fotos, Máximo vomitó y lo llevaron a un centro médico donde dieron con el diagnóstico: tenía un tumor cerebral. “Yo vi a Máximo muy asustado y eso inmediatamente me hizo tomar una postura de ‘aquí no pasa nada y lo que esté sucediendo lo vamos a resolver’”, contó.

Luego detalló cómo vivió la operación de su hijo, que duró 8 horas. “Yo te diría que han sido las ocho horas más largas de mi vida. Solo recuerdo que recé ocho horas de rodillas y pedí que lo acompañaran, que lo cuidaran, que se hiciera todo con una mano divina y gracias a Dios todo salió bien”, rememoró sobre la operación que tuvo lugar en 2018.

Fue luego de que le extirparan el tumor que la conductora se enteró que era cancerígeno. “Yo no sabía que tenía tanta fuerza, la verdad, tengo que admitir porque hice las preguntas más duras. Cada respuesta era más dramática que la otra y cuando terminé de hacer las preguntas dije. ‘¿Me dan un segundo, por favor?’ Es como que exploté en llanto”, contó Bolocco.

“Recuerdo haber empezado a llorar como no lo había hecho nunca en mi vida. Una oscuridad tan profunda era la que me empezó a invadir. Puro miedo, pura angustia y recordé lo que me decía la doctora: ‘Dos años, le quedan dos años’”, sumó [después de varios tratamientos, el joven de 18 años está mucho mejor, pero para ella ese diagnóstico fue como una sentencia].

Sin embargo, a pesar de su profundo dolor, reveló: “Esa Cecilia murió esa noche y pudo reconocer el valor de cada instante y del presente”.

LA NACION