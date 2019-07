Cecilia Oviedo Crédito: Instagram

18 de julio de 2019 • 15:55

"Vengo haciendo un camino de autoconocimiento. Me recibí de astróloga el año pasado. No somos personas rígidas", aseguró Cecilia Oviedo en el living de Intrusos (América) para empezar a hablar del escandaloso final de su relación con Nito Artaza, cuando apareció Cecilia Milone, en 2007, y de la reconciliación, doce años después.

"Nos estamos transformando todo el tiempo. En este proceso entendí que somos seres vinculares. Las personas con las que uno interactúa son parte de mí. Soy mucho más que lo que me contaron y yo creía que era. Al destino no lo hago yo sola. Fue un proceso. No es que un día me levanté para cambiar una situación", agregó Oviedo, exbailarina y madre de Leandro -de 24 años-, uno de los tres hijos de Nito Artaza.

Y así empezó a relatar cómo vivió el conflicto. "Fue público y mediático. Cecilia fue a lo de Canosa y contó la historia que tenía con Nito. Nosotros nos habíamos reconciliado después de una crisis. Entonces, yo sentí mucho enojo, sobre todo por que exponga algo privado. Mi hijo recién empezaba el secundario", contó Oviedo. En el momento trascendió que Milone había contado públicamente que era la amante de Nito porque estaba recibiendo amenazas.

"Me enteré del ochenta por ciento de la historia de ellos por televisión. Y durante muchos años pensé que ella había inventado lo de las amenazas para contar algo que le explotaba por dentro. Fue una bomba verlo por tele", agregó Oviedo sobre el mega escándalo de 2007, que años después terminó con la confirmación del amor entre Nito y Milone, cuando empezaron salir públicamente en el verano de 2016 y se casaron en junio de 2017.

"Hablé con ella hace un año y medio. Había ido sintiendo que podíamos tomar un café juntas. Es que Leandro no había querido ir al casamiento de ellos. Algo me hacía ruido y no estaba en armonía", detalló Oviedo sobre cómo empezó a pensar en recomponer las cosas con la actual mujer de su exmarido, que en ese momento era su compañera y amiga.

"Así fue como un día le pedí a Nito el teléfono de Cecilia. No me lo quiso dar. Y entonces le mandé un mensaje a ella por Instagram, que me llamó al rato y hablamos por teléfono durante una hora. Fue fluido. Coordinamos y a los tres días estábamos almorzando juntas. Nos comprendimos y lloramos las dos", contó Oviedo y agregó que Nito no sabía nada.

Contó además que Nito la llamó quebrado en llanto después de enterarse de que se habían encontrado. "Me pidió perdón. Pero yo no creo en el perdón. Acá no hay víctimas ni culpables. Mirando hacia atrás, mi matrimonio estaba terminado. Nito manejaba las cosas como podía. Creo que Cecilia siempre fue incondicional con él", apuntó Oviedo y agregó en relación a su expareja: "Hay un tema de falta de herramientas emocionales". Mientras sonrió al recordar que después de aquello un día se encontraron todos en el sanatorio cuando Leandro era tratado por una contractura. Y que incluso rieron ante la situación.