Celeste Cid, sobre Emmanuel Horvilleur y Michel Noher: "Elegí buenos padres"

Celeste habló sobre la buena relación que mantiene con los padres de sus hijos

Grabar una telenovela diaria requiere de mucho esfuerzo para todos aquellos que son parte de las mismas, esfuerzo que muchas veces es mayor cuando hay hijos de por medio. A pocos días del estreno de Separadas, la nueva tira de Polka, Celeste Cid habló sobre la importancia de contar con padres presentes y dedicados en la vida de sus hijos.

"Me da la sensación de que sos una mujer que elige bien porque tenés ex, papás de tus hijos, amorosos", quiso saber Catalina Dlugi durante la entrevista que le hizo a la actriz para su programa Agarrate Catalina de La Once Diez/Radio de la Ciudad. "Elegí buenos padres, después lo otro lo podemos chalar. Hubo pifiadas", respondió ella entre risas, haciendo referencia a Emmanuel Horvilleur, el padre André de 15 años, y a Michel Noher, el papá del pequeño Antón, de tres.

André junto a su papá, Emmanuel Horvilleur

"Son re buenos padres y muy buena gente. Este año fue importante buscar el aval de ellos porque son muchas horas de trabajo, son 13 o 14 horas y seguís trabajando, y yo soy una mamá re presente, apegada. Si no contara con ese doble comando, en algún punto, sería difícil. Son papás muy generosos, los dos", agregó.

Celeste también le dedicó unas dulces palabras a su novio, Iván Pierotti, una relación que hizo pública en octubre de 2019 después de varios meses de estar en pareja. "Es un amor libre en el sentido de la confianza, de no estar especulando, de no tener celos", explicó. "Es un amor libre en el sentido de que me siento querida, y eso es lindo. No es que es libre para hacer cualquier cosa".

Celeste e Ivan, su novio

Hace unas semanas, la actriz publicó por primera vez en su cuenta de Instagram una foto junto a Ivan, algo inusual en ella. "No suelo compartir algunos espacios porque me gusta cuidarlos y resguardarlos... y seguramente no vuelva a ocurrir, pero en breve cambia la década y la felicidad me salta del corazón. Todo, sí. Finalmente valen todos los tropezones que me hicieron llegar acá. ¡Feliz todo! Nos deseo amor y ser cada día más felices", escribió junto a una imagen en donde se la ve apoyada sobre el hombro de su pareja.