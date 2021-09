Celeste Cid sorprendió con una drástica decisión sobre su carrera: “No voy a hacer más novelas”

Celeste Cid comunicó a través de sus historias de Instagram que ya no está interesada en seguir haciendo tiras. El cambio de rumbo que decidió dar en su vida profesional lo compartió de manera natural cuando uno de sus seguidores le preguntó si volvería a grabar una novela. “No”, fue la tajante respuesta de la actriz, quien luego se explayó sobre las razones.

Según Cid, sus necesidades cambiaron. “Tenía 12 años cuando hice la primera [su debut fue en Chiquititas], me llevó muchos aprendizajes y recuerdos, pero es una etapa concluida”, expresó y añadió que en la actualidad viene experimentando un deseo de “explorar otros lenguajes”, si bien no brindó mayores precisiones al respecto.

Celeste Cid habló en las redes del cambio de rumbo de su vida profesional Instagram @mcelestia

Recordemos que la última ficción de la que formó parte la actriz fue la tira de Polka, Separadas, que se estrenó el 20 de enero de 2020 y debió salir del aire en marzo del mismo año con motivo de la pandemia de coronavirus. En la ficción de eltrece, que tenía un elenco coral, Cid interpretaba a la DJ Martina Rivero, quien se sentía atraída por una de sus amigas, Paula Kaplan (Julieta Zylberberg), en una de las tramas de la tira que no llegó a desarrollarse.

El fin de Separadas

“La crisis económica impacta directo en la productora, la cual se sostiene con la cantidad de horas de televisión, y al no poder volver a las grabaciones no puede seguir sosteniendo una ficción que no puede producir. Lamentablemente no se puede seguir”, expresaron a LA NACION desde eltrece y la productora en el momento del levantamiento de la tira que tenía a siete mujeres como protagonistas.

El elenco de Separadas, al momento de presentar la ficción Gerardo Viercovich

Polka se comunicó con cada uno de los actores y actrices que integraban la producción para darles la noticia, ya que todos mantenían la esperanza de retomar las grabaciones, e incluso eltrece emitió algunos spots sobre el “pronto regreso” de la historia protagonizada por Cid, Agustina Cherri, Julieta Nair Calvo, Marcela Kloosterboer, Julieta Zylberberg y Gimena Accardi, algo que finalmente no sucedió. La ficción suspendió sus grabaciones el 16 de marzo de 2020, unos días antes de que se declarara la cuarentena obligatoria.

Nuevos rumbos

Cuando la industria audiovisual pudo retomar sus proyectos con los protocolos correspondientes, Cid fue convocada para una ficción que está filmando en la actualidad: Planners, la serie de Star+, el servicio de streaming para adultos de Disney que desembarcó en nuestro país el 31 de agosto. Por lo tanto, se infiere de su posteo en las redes que esta etapa de su vida la encuentra con la necesidad de explorar el formato de miniserie, en este caso, para una plataforma y con la dirección de Daniel Barone, realizador con quien colaboró en múltiples ocasiones. “La primera vez que trabajé con él fue en el año 2004, con Locas de amor, luego siguieron Mujeres asesinas, otros unitarios y mi muy (nuestro) amado en mi corazón Para vestir santos”, contó Celeste este año al revelar de qué se trataba la producción. “La felicidad que siento es mucha, tener la posibilidad de volver a trabajar de lo que me gusta”, expresaba en ese momento.

En sus posteos se notaba esa felicidad por poder retomar la actuación tras el impasse que impuso la pandemia. “Volver a ensayar, encontrar risas, aún debajo de los tapabocas, las miradas volviendo a encontrarse y un pequeño mundo que se empieza a construir. Nunca pasé tanto tiempo sin trabajar, desde que tengo 12 años. Siento mucha alegría, gratitud, nervios, entusiasmo, como aquella niña que daba esos primeros pasos, con toda esa bola de sensaciones encima”, contaba Cid, quien en la ficción interpreta a una exitosa wedding planner. Gonzalo Valenzuela, Leticia Siciliani, Marcos Montes y Matías Recalt completan el elenco de la serie de Star+ que, de acuerdo a las publicaciones de la actriz, sigue en etapa de filmación.

Hace dos meses, la actriz debió suspender el rodaje por dar positivo de coronavirus y lo contaba en las redes. “El miedo no colabora en nada, esa es la parte que puedo aportarme en lo íntimo a algo que es bastante ingobernable... tratar de estar lo más tranquila posible, más allá de los momentos de extrañeza e inquietud”, reflexionaba. Cid también aseguraba que se cuidó muchísimo, pero que no fue suficiente. “Lamentablemente, más allá de todos los cuidados que uno tiene, tuvo, sostuvo, es algo que puede suceder en la medida en que tengamos que salir de nuestras casas en pos de nuestras ocupaciones y responsabilidades. Deseo de corazón que esto pase, que la gente que lo está transitando feo pueda sentirse mejor pronto, y que nos sigamos cuidando”, manifestaba.

Asimismo, sumó otra reflexión fruto de la pandemia. “Somos en red, si había alguna duda de eso, esta pandemia finalmente nos lo demostró en la cara. Somos responsables de cuidarnos y cuidar lo que nos rodea. Ojalá la humanidad como especie sea cada vez más ‘humana’. Lo individual es colectivo. Nos abrazo”, concluía en su texto. El apoyo de sus colegas no tardó en llegar.