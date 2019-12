Cha In-ha, el actor y cantante de 27 años que fue encontrado sin vida en su casa

La industria del K-Pop vuelve a estar de luto luego de que el actor surcoreano Cha In-ha fuera encontrado muerto en su casa de Seúl, tal como informó la agencia que lo representaba. Es la tercera estrella del género que fallece en menos de dos meses.

A través de un comunicado, la agencia aseguró estar "desconsolada" ante la muerte del artista. "Estamos llenos de dolor por esta noticia que todavía es difícil de creer", señaló. Y luego pidió que "no se especule" sobre su fallecimiento para no intensificar el dolor de su familia, que prefirió realizar un funeral privado. Por ahora, se desconocen las causas de su deceso.

A finales de noviembre, la cantante Goo Hara, de 28 años, también fue encontrada sin vida en su hogar y un mes antes otra artista, Sulli, apareció muerta en circunstancias similares.

Cha In-ha, cuyo verdadero nombre era Lee Jae-ho y tenía 27 años, pertenecía a Surprise U, un grupo de cuatro cantantes y actores creado por la agencia Fantagio.

En 2017 debutó asumiendo el papel principal en la película You, Deep Inside of Me. Luego fue el protagonista de Miss Independent Jieun 2, así como de varias otras series exitosas en Corea del Sur.

¿Por qué están muriendo tantas estrellas de K-Pop?

Las recientes muertes de estrellas de K-Pop ha abierto un debate sobre la presión que sienten los artistas en Corea del Sur. Los expertos apuntan un cuadro depresivo causado en parte por el acoso y el hostigamiento de los fanáticos, además de la presión propia de la industria.

Sulli, por ejemplo, estaba lidiando con amenazas en redes sociales y acoso por internet, y su muerte está siendo investigada bajo la sospecha de suicidio.

Goo Hara, otra de las fallecidas, había lidiado con una demanda en contra de su exnovio, después de que este la amenazara con publicar un video íntimo de ella para dañar su carrera.

Corea del Sur tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud.