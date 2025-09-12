Charlie Sheen se refirió a la versión que lo acusa de haber abusado sexualmente de un joven actor: “Es vil y dañino”

Charlie Sheen está viviendo un momento muy especial. Después de una década en la que, según reveló, invirtió buena parte de su tiempo en pedirle disculpas a las personas que hirió durante los momentos más oscuros de su vida, ahora llegó el tiempo de poner blanco sobre negro.

El protagonista de Pelotón acababa de presentar su libro de memorias, pero también, llevó su verdad a un documental que se estrenó esta semana en Netflix en el que él y sus seres más cercanos abordan todos los temas más controvertidos de su vida. Allí, además, hace un mea culpa de su adicción a las drogas, al alcohol y al sexo, pero también niega de plano una fuerte acusación que desde hace algunos años lo ubica en el lugar de victimario.

“Son malditas tonterías”, indicó el actor en Nombre artístico: Charlie Sheen, refiriéndose a las acusaciones de Corey Feldman, quien hace un tiempo aseguró que su colega Corey Haim le contó antes de morir que Sheen había abusado sexualmente de él.

Charlie Sheen junto a Corey Haim y Kerri Green en el rodaje de la película La inocencia del primer amor Archivo

En el documental, que llegó al servicio de streaming el miércoles, el actor de 59 años rechaza rotundamente las afirmaciones y asegura: “Debería haber demandado a Feldman, pero no quise darle más crédito a ese payaso. Creí que éramos amigos hace un tiempo. Es una mentira vil. La misma madre del tipo salió y dijo que esto es imposible”. Efectivamente, en su momento Judy Haim salió a defender públicamente a Sheen, alegado que aquella historia no era cierta.

Las impactantes acusaciones surgieron por primera vez en 2017. En ese entonces, Feldman ubicó el supuesto abuso en el set de la película La inocencia del primer amor, de 1986, en la que actuaron Sheen, Haim y Winona Ryder.

Si bien el documental cubre toda la gama de altibajos de Sheen, incluidos sus infames años de luchas con la adicción, el diagnóstico de VIH y anécdotas tales como el día que se metió un cubo de hielo en el trasero para mantenerse despierto durante la filmación, el actor asegura que esta afirmación en particular es la que no dejará que se sostenga.

“Es vil, es dañino y no refleja quién soy. La gente piensa en mí como un concepto, como un momento en el tiempo. Pero soy una persona. ¿Y esto? Esto nunca ocurrió“, aseguró.

En el documental, su coprotagonista de Two and a Half Men, Jon Cryer revela que, según su percepción, Sheen nunca se sintió merecedor de su éxito. “Fue muy revelador”, indicó el actor al respecto, y añadió que él invitó a todas las personas que dan su testimonio en el especial de Netflix. Entre esas personas, se encuentran además su exjefe Chuck Lorre, sus dos exesposas, Denise Richards y Brooke Mueller, e incluso su exdealer, Marco.

El actor junto a su exesposa Denise Richards en la presentación del documental sobre su vida aka Charlie Sheen LISA O'CONNOR - AFP

Justamente, Sheen tocó fondo cuando lo despidieron de la comedia que lo tenía como protagonista, en marzo de 2011. En 2017, Sheen finalmente se desintoxicó. “Tenés que estar dispuesto a hacerlo. Solo vos podés salvarte”, indicó. Y explicó que tomó la determinación de cambiar de hábitos cuando se puso a pensar en qué clase de padre quería ser. “Deseaba que Cassandra, Sami, Lola y los gemelos Max y Bob, pudieran confiar en mí”, indicó.

Charlie Sheen y Corey Haim en La inocencia del primer amor (1986) IMDB.com

Durante sus momentos más oscuros, asegura que ha defraudado a muchos de sus seres queridos, y que si bien ha hecho las paces con casi todos, perdonarse a sí mismo ha sido lo más difícil. “El perdón sigue evolucionando. Todavía siento lo que llamo ‘escalofríos de vergüenza’. Estos son los momentos que me impactan, de los recuerdos, decisiones y consecuencias atroces. Cada vez son más frecuentes, así que supongo que estoy progresando. Lo interesante de enmendar los errores es que la mayoría de la gente ha dicho: ‘Oye, sí, somos buenos, pero esperamos que también te hayas perdonado a vos mismo’”.

“No he bebido ni una gota desde entonces. Llevo una lista mental de las peores y más vergonzosas cosas que he hecho, y puedo repasarlas mentalmente si me apetece tomar una copa”, afirmó. En cuanto a las drogas, las dejó antes que el alcohol y asegura que no le interesa volver a consumirlas. “Sea cierto o no, me gusta pensar que la próxima dosis me mataría”, explicó.