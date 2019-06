Charly García quiere ir al Bailando... y que Tinelli le produzca su película

La noticia vino por boca de Leticia Brédice, participante del programa y amiga del músico Crédito: Patricio Pidal / AFV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de junio de 2019 • 16:14

"Te quiero decir que hoy hablé con Charly García . Le mando un beso porque le dije que te lo iba a decir. Quiere venir y hablar con vos", arrancó la actriz Leticia Brédice antes de conocer la última puntuación del jurado de Bailando por un sueño. La bomba de Brédice sorprendió a todos, incluso a Marcelo Tinelli : "¿Charly García quiere venir?", preguntó y apenas pudo balbucear un "lo amo", cuando comprendió que la propuesta iba en serio. Enseguida, para enseñar sus pergaminos, se lanzó a cantar/recitar los versos completos de "Necesito", de Sui Generis: "Necesito alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza. Que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo".

"¡Quiere venir a tocar el piano acá! Quiere venir a acompañarme en la previa con su música y saludarte por tus 30 años", contó Brédice con su estilo histriónico y, con Tinelli aún estupefacto, remató: con "el único" pedido del músico para hacerse presente en los estudios de Showmatch. "Hay dos o tres cositas... Primero que le dijeron que iba a haber un piano... Pero lo único que quiere es que le produzcas su película, que se llama Charly García, Say No More. Lo tenés que hacer".

Rápido, el conductor lo pensé unos segundos y aceptó el juego. "Bueno, dale. Charly querido, si estás acá, te esperamos cuando baile Leticia. Ponemos un piano y el productor de su película lo invita", se animó el anfitrión, antes de seguirle la corriente a la actriz y cerrar: "El es más que Mozart". ¿Será?

En 2012, durante una entrevista con La Nación, Charly aseguró: "A veces miró a Tinelli y me hace gracia cuan bajo puede caer una persona. Entonces por un lado mi vanidad me hace sentir superior: '¡Cómo puede ser tan tarado!', como un freak show". Siete años después, García parece haber cambiado de opinión.