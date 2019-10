Chechu Bonelli Crédito: Instagram

La modelo y periodista Chechu Bonelli habló sobre una experiencia que cambió su forma de ver la vida. En el programa Podemos Hablar, que se transmite por Telefe, en el que los invitados confiesan distintas intimidades de su vida, el conductor Andy Kusnetzoff invitó a pasar al frente a quienes hubieran sentido en algún momento de su vida "una conexión con alguien que ya no está". Frente a esa consigna, Bonelli dio un paso hacia adelante y recordó cómo en un accidente sintió que su madre, que había fallecido tiempo atrás, la salvó.

La esposa de Darío Cvitanich contó que siendo muy joven no perdió la vida de milagro. Detalló que hace muchos años, mientras manejaba sola por la ruta, tuvo un grave percance cuando se agachó a buscar algo que se le había caído: "Volanteé sin querer, me fui a la banquina y las ruedas empezaron a patinar. El volante iba solo, y de golpe veía que venían camiones, empecé a dar vuelcos agarrada al volante y el auto frenó. Yo viajaba con una foto de mi mamá y mi sobrina en el parasol, y cuando el auto frena, se me cae el parasol y la primera imagen que vi fue la de mi mamá".

En ese momento, la modelo explicó que perdió a su madre de muy joven, y que siempre el sentirse acompañada por ella fue muy importante. Ella dijo creer que quien le salvó la vida en ese accidente fue su madre, y dio las razones de eso: "Yo decía 'no me quiero morir'. Sentía el olor y que estaba todo quemado, al auto le dieron destrucción total, incluso gente frenó para ayudarme. Salí totalmente ilesa y me llevaron a Baradero. Yo tengo un hermano que es médico, y me dejaron internada en San Nicolás y al otro día me dieron el alta. Creo que me salvó mi mamá. A raíz de ese accidente me tatué la frase My Angel [mi ángel]. Cuando ella estaba atravesando el último momento de su enfermedad, yo le pedí que cuando no estuviera más, siempre me cuidara, y ella me dijo que iba estar conmigo en todo momento".

Más adelante, y mientras en el ciclo hablaban sobre la nocividad de absurdos parámetros estéticos, y en cómo éstos afectan a mujeres que aspiran a un modelo de belleza irreal, Bonelli habló sobre su decisión de implantarse prótesis mamarias, para años más tarde volvérselas a quitar. "A los 24 años decido operarme, ponerme prótesis en las mamas. Lo hablé con mi papá, mi mamá también se había sometido a esa operación. Fui con el doctor que la operó a ella, hice la consulta, me operé, todo fantástico. Yo nunca tuve un rechazo con mi cuerpo, pero sentía que había cosas que me podía poner", dijo.

Pero con el paso de los años, las circunstancias llevaron a la modelo a volver a pensar en esa decisión. "Con la maternidad sufrí mucho de mastitis, duele muchísimo y puede infectarse. Eso me las encapsuló y era cambiármelas o sacármelas. Y volví a consultar al doctor que me operó, y dije 'me las quiero sacar y volver a ser natural', y me dijo 'vamos para adelante'. Y lo hice, y estoy chocha de la vida".