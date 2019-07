La pequeña Magonolia no se quiere despegar de sus padres Crédito: Instagram

30 de julio de 2019 • 09:46

China Suárez fue la invitada de esta semana a Hora 25, el ciclo de Jorge Lanata en TN, y allí habló del buen momento que atraviesa gracias a la ficción Argentina, tierra de amor y venganza; de su presente junto a Benjamín Vicuña; de su amor por los animales y de la maternidad.

La actriz confesó que está teniendo algunos problemitas con Magnolia, hija de la pareja y quien tiene ya un año y medio, y se mostró desbordada por la situación. "Magnolia me demanda mucho más que Rufi (su hija mayor, fruto de su relación con Nicolás Cabré) cuando era bebé. Es un terremoto. Un segundo que me doy vuelta y ya está metiendo un clip en el enchufe", contó.

A continuación, la protagonista de la tira de eltrece compartió que la pequeña todavía duerme con sus papás. "Duerme con nosotros", dijo. "Estoy haciendo muchísimas de las cosas que creí que no iba a hacer y que criticaba. Es todo lo que yo decía 'qué horror que hagan eso'", se sinceró, antes de que revelar que "todavía toma la teta". "Viene corriendo para que se la dé", contó y sorprendió a Lanata.

"Tiene 18 años", ironizó el periodista. "Va a tener 18, se va a fumar un pucho y va a tomar teta todavía. Es muy fuerte la imagen", agregó Suárez con humor.

Sobre este tema, la actriz contó que posiblemente tenga que recurrir a la ayuda de algún especialista para encarar el proceso de abandonar la lactancia. "No puedo, es adicta. Intenté un par de noches, pero llora sin parar... ¡Y con una angustia! No para, hasta que le veo los ojos hinchados y digo: '¿Qué me cuesta?' No sé cómo voy a hacer. Tengo que hablar con algún especialista", expresó.

A principios de este año, la China ya había sido criticada en las redes, tras postear una foto en la que se la veían amamantando a Magnolia, a lo que la actriz había respondido: "Algunas hablan de la lactancia como si fuera una tontería. Perdón si hiero alguna sensibilidad, pero cuando tenés los dos pezones a carne viva y aún así prevalece la alimentación de tu bebé. No te hace mejor madre dar la teta. Cada una hace lo que puede y le parece, pero claro que me siento orgullosa y feliz de poder darle la teta a mi hija porque he pasado crisis de lactancia muchas veces y aún así hemos continuado", reveló y agregó: "Los resultados son increíbles".