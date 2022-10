Chloe, la hija de Olivia Newton-John, habló de su adicción a las cirugías: “Mis labios se estiraron de manera permanente”

escuchar

“No soy perfecta”. Con esa frase, la cantante Chloe Lattanzi, única hija de la fallecida actriz Olivia Newton-John, presentó un video en el que quiso compartir con sus seguidores de Instagram los padecimientos por los que está atravesando por su “adicción a las cirugías”, resultado de un duro pasado con trastornos alimenticios.

La artista de 37 años, quien también trabaja como actriz, tuvo una adolescencia muy compleja a raíz de un cuadro depresivo que la condujo a consumir drogas y alcohol. Asimismo, debió tratarse por un trastorno en su alimentación que dejó sus secuelas. Debido a sus problemas de salud, Lattanzi ingresó a una clínica de rehabilitación y fue recuperándose de manera progresiva. Por lo tanto, cuando los comentarios negativos sobre su apariencia afectan su salud mental, decide hacerles frente y se abre sobre su vida con mucha calidez para concientizar.

Chloe Lattanzi habló sobre sus cirugías Instagram @chloelattanziofficial

“Sé que no tengo por qué explicar, pero quiero hacerlo. No soy perfecta. Cometo errores en mi dieta y en mis decisiones, pero eso no significa que no intente, todos los días, hacer lo mejor para mi cuerpo; pero le sigo haciendo cosas que no debería. Eso se llama adicción y baja autoestima, y es con lo que batallo diariamente. Eso no significa que no esté llegando a la cima de la montaña. A todas las personas que dejaron comentarios crueles les quiero agradecer porque abrieron un diálogo”, manifestó Lattanzi.

Posteriormente, la cantante entró en detalles: “Me quitaron los rellenos de la cara. Cuando me los puse, tenía dismorfia corporal, así que tenía muy baja autoestima”. El episodio derivó en su adicción a las intervenciones estéticas, tema sobre el que también se explayó. “ Creo que comencé a ponerme rellenos hace unos 10 años. Mi cara se veía muy hinchada y extraña. Hay un producto que puede eliminarlo, básicamente lo disuelve, pero este es un proceso continuo por el que atravieso ”.

La hija de Olivia Newton-John le respondió a los haters Instagram @chloelattanziofficial

Asimismo, la cantante contó que quiere removerse los implantes mamarios porque fueron contraproducentes para su salud. “Cuando me operé confiaba en cualquiera con bata blanca y no sabía que hubiera efectos secundarios o consecuencias. De hecho, estoy pensando en sacármelos, pero cuesta mucho dinero”, se sinceró.

“ Respecto a mis labios, los inyecté tanto que se estiraron permanentemente. Esto es algo personal, pero me dolió ver algunos de estos comentarios y solo quería educar a la gente”, explicó. “Pueden creerme o no, pero esa es la verdad. De tenerlos tan llenos, solo están estirados. No me los retoqué en años”, aclaró y concluyó con un poderoso mensaje: “Cuando sos adicta, sabés que lo que hacés está mal, pero tenés tan baja tu autoestima que te arriesgás igual. Si hubiera sabido que esto iba a ser malo para mí [sus cirugías], igualmente lo habría hecho. Necesitaba sentir que era lo suficientemente buena”.

La conmovedora canción de Chloe para su mamá

Chloe Lattanzi escribió una canción para su madre, Olivia Newton-John, tras su muerte Instagram: chloelattanziofficial

Olivia Newton-John falleció el 8 de agosto a los 73 años, a causa de un cáncer. La noticia conmocionó a sus allegados y a los fanáticos del clásico musical de Grease, por el que adquirió mayor fama. El mes pasado, su hija la dedicó una serie de imágenes de cuando era pequeña, y un video en el que aparecía en un estudio con su mamá cantando un tema juntas. “Sos mi luz, mi lugar seguro. Es un honor ser tu hija y tu mejor amiga”, escribió Lattanzi.

Chloe Lattanzi le dedicó a su madre una canción

Desde ese momento, la joven no dejó de postear en Instagram fotos con su mamá y también le dedicó una emotiva canción. “ Estoy asustada. Este es un lugar aterrador para mí ahora mismo porque hay mucho dentro de mí y no sé cómo expresarlo con palabras. No sé qué decir. Estoy aterrada. Va a venir. Espera un momento”, expresó Chloe antes de cantar. Luego, y a modo de consejo para sus seguidores, les dijo: “No permitas que el crítico interior sabotee la necesidad del niño interior de una autoexpresión imperfecta”. Los usuarios le dejaron muy cálidas palabras. “Cantar lo llevás en la sangre. Podés hacerlo. Estamos con vos, Chloe”, le manifestaron.

