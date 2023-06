Chris Noth se sintió destratado por el elenco de Sex & The City tras las acusaciones de abuso: “Considera que le deben una disculpa”

escuchar

A raíz del escándalo por las acusaciones de abuso sexual presentadas por varias mujeres en su contra, Chris Noth habría sido cancelado por sus excompañeros de Sex & The City. Fuentes cercanas al actor indicaron que la situación desanimó al intérprete al punto de que estaría a la espera de una disculpa por parte de sus colegas.

El artista de 68 años, quien interpretó al esposo de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Mr. Big, en la serie de HBO, se sintió “congelado” por el elenco, dijeron fuentes al medio RadarOnline.com. Las mismas informaciones señalaron que Noth cree que Parker, de 58 años, y el resto del equipo “le deben una disculpa por el comportamiento grosero” que habrían mantenido con él . “No lo invitan a fiestas, no recibe saludos de cumpleaños ni otros mensajes y él se pregunta por qué Sarah Jessica Parker y su grupo continúan dejándolo afuera, se siente menospreciado”, explicaron.

La estrella de Law and Order fue acusado de agresión por parte de distintas mujeres solo unos días después del lanzamiento de And Just Like That, spin-off de la icónica ficción romántica que lo tuvo como protagonista.

Sarah Jessica Parker junto a Chris Noth, Kim Cattrall y Kristin Davis en la entrega de los premios Globo de Oro KEVORK DJANSEZIAN - AP

El actor se defendió afirmando que es inocente y dijo que las citas que mantuvo con las mujeres que lo acusaron fueron consensuadas. Al momento de conocerse las acusaciones en su contra, el elenco de Sex and the City se pronunció compartiendo una declaración conjunta en las redes sociales.

“ Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth ”, rezaba el comunicado publicado en Instagram en 2021, firmado por las estrellas de And Just Like That: la propia Parker junto a Cynthia Nixon y Kristin Davis.

“Apoyamos a las mujeres que se han presentado y compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello”, mencionaron.

“ Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas ”, declaró el actor en 2021. Y añadía: “Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o hace 30 días, ‘no’ siempre significa ‘no’, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados”, señaló. “Es difícil no cuestionar el momento en que se publicaron estas historias. No sé con certeza por qué están saliendo a la superficie ahora, pero sí sé esto: yo no agredí a estas mujeres”, se defendía.

Después de las denuncias, Noth fue despedido de la serie dramática The Equalizer y el cameo programado para el final de la primera temporada de And Just Like That fue eliminado al dar muerte a su personaje en el primer episodio de la popular ficción.

Cinco mujeres afirmaron haber sido abusadas por el actor

Noth fue acusado por primera vez de violación y agresión sexual por parte de dos mujeres a finales de 2021. Ambas manifestaron que la aparición del actor en la secuela de Sex & The City fue el motivo por el que decidieron romper el silencio.

Chris Noth fue acusado de abuso sexual en 2021 Casey Curry - AP

Una tercera denunciante se presentó un día después y le dijo a The Daily Beast que Noth la había besado y manoseado contra su voluntad en Da Marino en 2010, y una cuarta víctima, Heather Kristin, acusó al actor de “comportamiento tóxico” y dijo que el intérprete deslizó su mano por su espalda y sobre sus partes íntimas cuando trabajaba como suplente de Davis en Sex and the City.

Una quinta mujer, Lisa Gentile, acusó al actor de agresión sexual días después de su despido de The Equalizer. La denunciante relató que dos décadas atrás Noth la besó y tocó partes de su cuerpo a la fuerza en su apartamento de Nueva York después de conocerlo en un restaurante del centro de Manhattan, en donde otra de las presuntas víctimas también afirma haber sido agredida por el actor. La presunta víctima dijo que conoció al intérprete en 1998, cuando ambos eran clientes habituales del establecimiento. Una noche de 2002, según su relato, él la habría besado a la fuerza y tocado sin su consentimiento por debajo de la ropa.

LA NACION