Chris Rock, tras el slapgate: récord de ventas para sus shows y una inesperada confesión: “Si me pagan, hablo”

El cachetazo de Will Smith a Chris Rock en los premios Oscar sigue teniendo repercusiones impensadas, desde viejas declaraciones de Jada Pinkett Smith que se resignifican tras el escándalo, a los interrogantes que deberá responder la Academia de cara a futuras premiaciones. Sin embargo, si hubo un aspecto que podía llegar a preverse, ese es el económico.

Mientras la carrera de Smith se encuentra sufriendo las consecuencias de su agresión física televisada, la de Rock está pasando su mejor momento. Luego de que se comunicara que las entradas de su gira Ego Death se habían agotado tras el “slapgate”, ahora el comediante está barajando la posibilidad de dar una entrevista y la cifra que recibiría sería millonaria. Entre las conductoras que se barajan para entrevistarlo, hay dos nombres que suenan fuerte: Oprah Winfrey y Ellen DeGeneres.

El presentador Chris Rock, izquierda, reacciona tras ser golpeado en el escenario por Will Smith al presentar el premio a mejor documental en los Oscar el domingo 27 de marzo de 2022, en el Teatro Dolby en Los Angeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

La versión de un inminente descargo del actor, quien al poco tiempo del hecho se limitó a decir que lo estaba “procesando”, se supo luego que en otra de las paradas de su tour dijo ante la audiencia: “Estoy bien, tengo un espectáculo completo y hablaré de esto si me pagan” , declaró e hizo un chiste: “La vida es bonita. He recuperado mi audición”.

“Su gira de comedia ahora está agotada con meses de anticipación y agregó más fechas gracias al aumento de la demanda”, informaron en The Mirror. Esto resultaría en una ganancia de dos millones y medio de dólares.

Will Smith y la “baja” de varios proyectos

La carrera de Will Smith está pasando su peor momento

Por su parte, Smith recibió noticias poco alentadoras respecto a su vida profesional. El primer coletazo del episodio en los Oscar fue la suspensión de la producción Fast and Loose, la película de Netflix que iba a protagonizar.

De acuerdo a lo comunicado por el portal The Hollywood Reporter, el largometraje perdió a su director, David Leitch, una semana antes de la entrega de los galardones de la Academia, pero por otras razones. El realizador decidió, por conflictos de agenda, retirarse del proyecto para dirigir Fall Guy, film con Ryan Gosling al frente que comenzará su producción en agosto.

Aunque Netflix, que en 2017 estrenó Bright, el film de David Ayer protagonizado por Smith, había iniciado la búsqueda de un reemplazo de Leitch, tras lo acontecido en los Oscar se decidió suspender el proyecto indefinidamente. “Lo pusieron sigilosamente lejos de su lista de prioridades”, comunicó la publicación. Fast and Loose retrata la vida de un criminal que pierde la memoria luego de ser atacado y que va recuperando paulatinamente fragmentos de su historia y de su verdadera identidad.

“Netflix, como es comprensible, no estaba seguro de avanzar, pero no está claro si el proyecto se hará con otro actor y director”, sumó The Hollywood Reporter.

Will Smith insultando a Chris Rock en los Oscar

Asimismo, el drama de Antoine Fuqua para Apple TV+, Emancipation, también protagonizado por Smith, tenía su estreno planeado para este año, pero la plataforma de streaming no anunció todavía la fecha exacta y la promoción del largometraje será un gran inconveniente ya que el ganador del Oscar no estaría planeando un regreso en el corto plazo.

Por otro lado, la producción de Bad Boys 4, la nueva entrega de la famosa saga que tiene a Smith y a Martin Lawrence al frente, también sufrió un revés. El actor había recibido 40 páginas del guion, pero ahora el proyecto está detenido.

La sorprendente confesión de Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett Smith confesó que nunca quiso casarse con el actor

Días atrás, resurgieron viejas declaraciones de la esposa del actor, específicamente sobre el día de su boda y, dado que Will agredió a Rock por defenderla de un chiste del comediante, las palabras de Jada adquirieron particular relevancia.

En 2018, en el programa familiar de los Smith, Red Table Talk,, la actriz confesó que nunca quiso casarse con Will: “Me forzaron y fue horrible”, aseguró, con su marido presente.

Tras el incidente con Chris Rock, Will Smith se fue de fiesta The Grosby Group

Jada confesó haber llorado en todo el camino hacia el altar. “Estaba muy presionada, era una actriz joven, estaba embarazada y no sabía qué hacer, pero nunca quise casarme”, ratificó Pinkett Smith, quien en ese momento estaba en la dulce espera de su primer hijo, Jaden.

La actriz se dirigió a su madre Adrienne, quien también se encontraba en el programa, y la culpó de su malestar. “Lo hicimos porque ‘Gammy’ [el apodo que Jada le puso a su mamá] estaba llorando. Era como si ella nos dijera: ‘tienen que casarse’ ”, amplió.

La reacción de Jada Pinkett Smith tras la bofetada de Will Smith a Chris Rock

“Me sentía tan molesta porque tenía que casarme que me fui llorando por el maldito pasillo”. Will, en cambio, dijo que el casamiento era algo que deseaba muchísimo, y que su experiencia fue diferente. “Desde que tenía cinco años que me imaginaba cómo sería mi familia, no hubo un día de mi vida en que no quisiera estar casado y con una familia”, declaró luego de escuchar a su esposa.

Will y Jada se casaron el 31 de diciembre de 1997 en Baltimore, Maryland, y al año siguiente nació Jaden, quien ahora tiene 23 años. En 2000, la pareja recibió a Willow, hoy de 21.