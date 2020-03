Christian Sancho, después de un viaje a España está haciendo cuarentena junto a su familia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de marzo de 2020 • 14:31

Recién llegado de España, Christian Sancho es otro de los famosos que se encuentra en cuarentena . Desde su casa y vía Skype, el actor se comunicó con Los ángeles de la mañana y contó cómo está viviendo este momento y concientizó a la sociedad sobre la importancia de respetar el aislamiento .

"Estoy bien, haciendo lo que tengo que hacer desde hace cuatro días. Ya no tengo noción ni de qué día es. Es la primera vez que cumplo cuatro días dentro de un perímetro, pero deberíamos hacerlo todos, los que no tienen obligación de ir al trabajo también", comenzó a relatar el actor y modelo que llegó de viaje el fin de semana.

Tras terminar la temporada de verano y antes de salir de gira, el protagonista de Departamento de soltero viajó a España por trabajo. "Fui por una película que filmé el año pasado. Estuve por Sevilla, Toledo, Madrid y Málaga. Llegué a ver todo lo que pasaba allá y eso me hizo tomar conciencia de esto. Al principio la gente subestimaba la situación, se reían cuando te veían con barbijo. En una semana se propago de una manera inmensa. Creo que hay una ignorancia muy grande", expresó.

En cuanto a cómo fue su regreso al país, Sancho explicó: "Hasta el día que yo estuve se podía cambiar el vuelo, pero ya después del domingo iba a ser difícil volver a la Argentina. Yo volví en uno de los últimos vuelos. Sé que el aeropuerto de Barajas ya era un caos. Yo pensaba en la posibilidad de quedar varado allá. Prefería estar en mi país, en mi casa porque no sabía cuánto tiempo íbamos a estar así. Aparte no todos tienen la posibilidad de pagarse un hostel o un hotel, entonces ¿cómo sobrevivís en Europa?".

Tomen conciencia, quédense en su casa""

Mientras aseguró que se encuentra en su casa junto a su mujer y su hijo -ellos habían viajado antes que él- Sancho aclaró la importancia de respetar el aislamiento. " Por más que yo no esté enfermo ni tenga síntomas hay que cumplir igual la cuarentena porque podés ser portador ". señaló. Y enseguida agregó: "Hay que seguir la vida normal sin generar paranoia".

Tras contar cómo fueron sus días en el viejo continente, el actor habló de las medidas preventivas que tomó durante su estadía. "Me pude cuidar con el barbijo, el alcohol en gel y las toallitas desinfectantes. Traten de no tocarse la cara y evitar estar en lugares con mucha gente. Lo más importante es tener precaución, responsabilidad y solidaridad por el otro. Esto no es joda muchachos (.) Tomen conciencia, quédense en su casa. Cuiden a su familia porque después de los 65 esta enfermedad te tumba", indicó.

Al igual que muchos trabajadores, Christian confesó estar preocupado por la situación laboral. "Me preocupa porque la gira que arrancábamos el 3 de abril se reprograma y no sabemos para cuaándo. La película que se iba a estrenar el 7 de mayo también. El laburo se nos cae a todos. No hay gira, no hay sueldo. Hoy por hoy está todo suspendido pero me parece que hay que pensar más allá del 31 de marzo", reflexionó.

Por último, el actor instó a la sociedad a aprovechar este tiempo de cuarentena para "ordenar la vida". "No solo es momento de ordenar la casa, sino la vida a nivel emocional. Hoy tengo más tiempo para entender para qué y por qué pasa todo esto. No lo tomo como algo trágico sino como un reseteo para toda la sociedad, para pensar en el otro y respetarnos", concluyó.