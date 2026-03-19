Chuck Norris sufrió una “emergencia médica” en Hawái y debió ser hospitalizado
El protagonista de Walker, Texas Ranger, de 86 años, se encontraba en la residencia familiar que adquirió en 2015
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LA NACION
Chuck Norris fue hospitalizado en Hawái. Según fuentes directas, en las últimas 24 horas el actor afrontó una emergencia médica mientras se encontraba en la isla de Kauai y debió ser trasladado al hospital de la zona.
La noticia la dio a conocer el portal TMZ, luego de hablar con varios lugareños. Si bien no se dio a conocer qué fue lo que le ocurrió ni cuál es su estado de salud actual, el medio asegura que Norris se encuentra “bien de ánimo”.
El protagonista de Los indestructibles compró la residencia familiar en la isla en 2015 y, pese a encontrarse prácticamente retirado de los sets, suele mostrar parte de su intimidad en las redes sociales.
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