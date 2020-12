Cinthia Fernández, en su rol como panelista de Los ángeles de la mañana, expresó su preocupación por un accidente que sufrió su hija de siete años mientras estaba al cuidado de su padre, Matías Defederico Crédito: Captura de video eltrece

Cinthia Fernández confesó en Los ángeles de la mañana (eltrece) que su Navidad no fue como esperaba: angustiada, contó que una de sus hijas sufrió un accidente mientras andaba en un monopatín eléctrico. La panelista aseguró que la niña de siete años sufre mucho dolor porque se lastimó en la espalda y la cabeza: "Está en carne viva".

En la mesa navideña del 24 que armaron en LAM para palpitar Nochebuena, las "angelitas" detallaron cómo iban a celebrar las fiestas en sus casas. Cuando llegó el momento de Fernández, demostró su preocupación por un gran susto que vivió cuando una de sus tres hijas se cayó al suelo mientras andaba en un monopatín para adultos.

La panelista aseguró que fue el padre de las niñas, Matías Defederico, quien permitió que la pequeña se subiera al vehículo. "Una gran idea que tuvo su padre, algo que solo tienen que usar adultos. Agradezco que tienen obra social", enfatizó con ironía.

Aunque no aclaró cuál de sus hijas fue la protagonista del hecho, dijo que tiene siete años, por lo que se trata de Charis o Bella, las mellizas que tuvo en 2013. "Pasé una noche re fea porque ella está en carne viva, tiene toda la espalda lastimada, los codos, y un globo en la cabeza del golpe", relató.

Unas semanas atrás, Fernández le había reclamado públicamente a Defederico que pagara la obra social de sus hijas, porque la prestadora de salud la llamó para comunicarle que no se había acreditado el dinero mensual. "Tengo que pasarlo a mi tarjeta porque a todas nos sacó la obra social; como si algo faltara, pero no importa, me romperé más el traste y seguiré laburando, aunque es el derecho de mis hijas", sentenció en ese entonces.

Apenas veinte días después de recuperar la prestación de salud, ocurrió el accidente de su hija. En este sentido, aseguró que los médicos le dijeron que esperara para ver cómo avanza el cuadro de salud: "Por el Covid-19, me dijeron que espere y observe que no vomite ni nada. Hay que ver cómo reacciona el cuerpo".

"Ella me decía: 'Fue culpa del monopatín, fue culpa mía, no fue culpa de mi papá'. Y después me decía: 'Mamá, me duele todo'. No puedo ni bañarla. Estoy estresadísima. Me angustia pensar qué podría haber pasado", agregó.

Ángel de Brito le preguntó si no le harían una resonancia magnética para evaluar que no haya ningún daño por el golpe en la cabeza, y la panelista aseguró que por el momento le recomendaron que no la llevara al hospital. Indignado, el conductor cerró: "Al padre hay que llevarlo para ver qué tiene en la cabeza".