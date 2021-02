Cinthia Fernández contó qué carrera hará antes de su candidatura como diputada

Hace un par de semanas, Cinthia Fernández confirmó que se postulará como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, y recientemente redobló la apuesta con otra revelación. La panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) contó que su camino hacia el Congreso la inspiró para inscribirse en una carrera universitaria que le apasiona: “Voy a empezar a estudiar Ciencias Políticas”.

La futura candidata a legisladora por el mismo partido que convocó a Amalia Granata (Unite), le confesó a Ángel de Brito que busca preparase para su rol en la esfera política, y que a pesar de que siente que “tiene la experiencia” en temas de familia, también desea contar con los conocimientos teóricos para exponer sus argumentos.

Cinthia Fernández anticipó el primer proyecto que presentará si es elegida diputada. - Fuente: elnue

“Voy a empezar la carrera de Ciencias Políticas”, aseguró la panelista con convicción. Fiel a su estilo sarcástico, De Brito la chicaneó: “Pero no llegás para el Congreso, ¿es un curso acelerado?”. Sin perder su actitud positiva, Fernández aclaró que no es el único motivo por el que se propuso esta nueva meta académica: “No importa, tampoco sé si voy a salir electa”.

Recordemos que la propuesta formar para ser candidata le llegó en junio último, pero había quedado en pausa por la pandemia de coronavirus. Estos últimos meses la convencieron para probar suerte en las urnas, y se animó incluso a revelar cuál será su enfoque en caso de convertirse en legisladora: “Creo que podría aportar un montón en la comisión de familias porque muchas las vivo todos los días con mi expareja (Matías Defederico) por la cuota alimentaria de mis hijas”.

Aunque ahora además iniciará su formación política en la universidad, Fernández enfatizó que está muy involucrada en defender la causas de temas familiares por su propia historia de vida. “Son cosas en las que me siento más que capacitada para hablar, porque las sufro; como los tiempos de la Justicia, los derechos de madres e hijos que no se cumplen y los sufro también”, aseguró en diálogo con Hay que ver (El Nueve).

En cuanto al revuelo que despertó su candidatura, la panelista afirmó que hará oídos sordos, tal como le aconsejaron, y que seguirá firme para concretar sus metas. “Siempre son más duros con las mujeres. A Amalia la mataron y mirala hoy. Su posición frente a la visión política fue siempre desde el sentido común”, concluyó.

